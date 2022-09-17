Известны новые подробности гонораров Головкина и "Канело" за трилогию

Обнародованы гарантированные гонорары казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) из Мексики за трилогию, которая пройдет в Лас-Вегасе, сообщает fightnews.info. Но это не окончательные цифры.

Ранее появилась информация о доходах боксеров за третий поединок, а ресурс развивает финансовую тему.

"По данным The Mirror, гарантированный гонорар "Канело" составит 45 миллионов долларов, тогда как Головкин точно заработает 20 миллионов долларов. При этом итоговая выплата для бойцов может увеличиться после учета бонусов за продажу pay-per-view и билетов.

The Mirror отмечает, что за первый бой "Канело" получил пять миллионов долларов в качестве гарантированной суммы, а Головкин - три миллиона. Во втором бою гонорар Альвареса остался без изменений, а вот казахстанскому боксеру заплатили на один миллион больше", - пишет издание.

Головкин тяжелее "Канело"? Конкуренты взвесились перед трилогией

Ранее участники трилогии прошли официальную церемонию взвешивания, а их противостояние в Казахстане покажут в прямом эфире. Боксеры выбрали себе перчатки, а Головкин сделал еще одно заявление.

Добавим, что третье противостояние конкурентов снова пройдет на арене T-Mobile. По казахстанскому времени бой пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport.

ВСЕ НОВОСТИ О БОЕ ГОЛОВКИН - "КАНЕЛО"

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