Головкин сделал заявление перед трилогией с "Канело"

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) сделал заявление перед третьим боем с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Трилогия состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (Невада).

"Готов", - гласит подпись под группой фото в Instagram GGG.

Отметим, что третий бой пройдет на T-Mobile Arena, где состоялись два предыдущих поединка. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м победил "Канело".

В предстоящем поединке на кону будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

Головкин - "Канело". Прямая трансляция боя

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