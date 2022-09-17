Головкин и "Канело" определились с перчатками на третий бой

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) выбрали перчатки для третьего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок пройдет утром 18 сентября по казахстанскому времени в Лас-Вегасе. На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

Отметим, что третий бой пройдет на T-Mobile Arena, где состоялись два предыдущих поединка. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м победил "Канело".

Головкин - "Канело". Прямая трансляция боя

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