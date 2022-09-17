Казахстанец "сорвал" сенсацию на чемпионате мира по борьбе

Казахстанский тяжеловес Олег Болтин мог совершить сенсацию на чемпионате мира по борьбе в Сербии, если бы оставил без награды трехкратного золотого медалиста Гено Петриашвили из Грузии, передает корреспондент Vesti.kz.

29-летний чемпион Азии выигрывал в начале второй половины схватки, но удержать преимущество не сумел. Первые три минуты противостояния завершились в пользу фаворита (0:2), но затем Болтину удалось взять четыре очка подряд (4:2) и приблизиться к сенсации турнира.

Петриашвили этого не допустил: 28-летний призер двух последних Олимпиад перехватил инициативу и вырвал победу (4:11). Казахстанцу не удалось больше набрать очков - он стал пятым в итоговой классификации дивизиона (до 125 килограммов).

Добавим, что третью медаль чемпионата мира в Сербии принес 28-летний Азамат Даулетбеков (до 86), который досрочно выиграл у Итона Адриена Рамоса из Пуэрто-Рико.

Ранее серебряным медалистом турнира стала двукратная чемпионка Азии Жамиля Бакбергенова: 26-летняя спортсменка во второй раз в карьере вышла в финал на мировых турнирах.

Бронзовую медаль среди борцов греко-римского стиля в категории до 60 килограммов выиграл еще один победитель континентального старта - 26-летний Айдос Султангали.

Чемпионат мира по видам борьбы, проходящий в Белграде, продлится до 18 сентября.

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