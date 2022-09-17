Сенсация? Казахстанец оставил без медали призера ЧМ по борьбе

Казахстанец Адил Оспанов может побороться за бронзу чемпионата мира по видам борьбы в Сербии, передает корреспондент Vesti.kz. Ему нужно выиграть еще одну схватку в турнире среди представителей вольного стиля.

23-летний борец стартовал с двух побед в категории до 65 килограммов, но в четвертьфинале уступил 20-летнему чемпиону Азии Рахману Мусе Амоузадхалили из Ирана (2:13). Позже проспект пробился в финал, а Оспанов вышел в утешительный турнир.

Казахстанец не сможет принести первую золотую медаль, но оставил без награды другого фаворита старта - призера ЧМ-2021 Алибека Осмонова из Кыргызстана (6:3).

Потенциальная награда Оспанова станет последней на чемпионате мира в Сербии - все остальные участники из Казахстана завершили свое выступление. Завтра, 18 сентября, последний день ЧМ-2022.

Добавим, что третью медаль чемпионата мира в Сербии принес 28-летний Азамат Даулетбеков (до 86), который досрочно выиграл у Итона Адриена Рамоса из Пуэрто-Рико.

Ранее серебряным медалистом турнира стала двукратная чемпионка Азии Жамиля Бакбергенова: 26-летняя спортсменка во второй раз в карьере вышла в финал на мировых турнирах.

Бронзовую медаль среди борцов греко-римского стиля в категории до 60 килограммов выиграл еще один победитель континентального старта - 26-летний Айдос Султангали.

Казахстанец "сорвал" сенсацию на чемпионате мира по борьбе

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



