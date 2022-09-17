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Казахстан досрочно выиграл третью медаль на ЧМ-2022 по борьбе

Казахстан досрочно выиграл третью медаль на ЧМ-2022 по борьбе
©olympic.kz

Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером чемпионата мира в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Даулетбеков в схватке за бронзу в весовой категории до 86 килограммов досрочно выиграл у пуэрториканца Итона Рамоса - 10-0.

Ранее в Белграде казахстанец Айдос Султангали стал бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 60 килограммов среди борцов греко-римского стиля, а Жамиля Бакбергеонова (до 76 кг) обеспечила себе серебро в женской борьбе.  

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Метки:
вольная борьба ЧМ по борьбе

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