Двукратная чемпионка Азии из Казахстана осталась без золота ЧМ по борьбе

Казахстанка Жамиля Бакбергенова, выступающая в весовой категории до 72 килограммов в женской борьбе, провела схватку за золото чемпионата мира в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Двукратная чемпионка Азии Бакбергенова встретилась в финале с Амит Элор из США, которой уступила со счетом 0:10. Таким образом Жамиля второй год подряд становится серебряной призеркой ЧМ по борьбе.

Добавим, ранее борец греко-римского стиля Айдос Султангали (до 60 килограммов) принес Казахстану первую медаль турнира. В схватке за третье место он оказался сильнее Кристиана Кечкемети из Венгрии - 7:1.