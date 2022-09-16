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Двукратная чемпионка Азии из Казахстана осталась без золота ЧМ по борьбе

Двукратная чемпионка Азии из Казахстана осталась без золота ЧМ по борьбе
©olympic.kz

Казахстанка Жамиля Бакбергенова, выступающая в весовой категории до 72 килограммов в женской борьбе, провела схватку за золото чемпионата мира в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Двукратная чемпионка Азии Бакбергенова встретилась в финале с Амит Элор из США, которой уступила со счетом 0:10. Таким образом Жамиля второй год подряд становится серебряной призеркой ЧМ по борьбе.

Добавим, ранее борец греко-римского стиля Айдос Султангали (до 60 килограммов) принес Казахстану первую медаль турнира. В схватке за третье место он оказался сильнее Кристиана Кечкемети из Венгрии - 7:1.

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Метки:
ЧМ по борьбе

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