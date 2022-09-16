"Cтал довольно мускулистым". "Канело" уличили в употреблении химии перед боем с Головкиным?

Известный американский тренер Фредди Роуч поделился своими ожиданиями относительно третьего поединка между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). Трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Там же прошли их первые два боя в 2017 и 2018 годах. Первый завершился спорной ничьей, а второй судейским решением выиграл "Канело".

"Думаю, это будет отличное главное событие. Это их третий бой. На первые два было весело смотреть. Альварес снова дерется с GGG. "Канело" - крутой парень. Он стал довольно мускулистым. У него видны новые мускулы. Надеюсь, это все наращено естественным способом.

Молодость и скорость - это очень хорошо, но сила также важна. В первых двух боях они дрались лицом к лицу. Вот почему я с нетерпением жду третьего их поединка. В любом случае нас ждет хорошее противостояние, за которым будет интересно наблюдать. В ринге встретятся большие бойцы, у которых громкие имена. Толпа будет огромной, а атмосфера накаленной.

Головкин - мой очень хороший друг. Он пришел ко мне в зал, чтобы встретиться с Мэнни Пакьяо. Где вы видели, чтобы один чемпион пришел в гости к другому?" - приводит слова Роуча Fightnews.info.

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На кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

Накануне GGG сделал новое заявление перед трилогией.

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