Алимханулы обратился к Головкину перед трилогией с "Канело"

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) анонсировал приезд в Лас-Вегас (США) на бой Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) против Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Третий бой между Головкиным и Альваресом пройдет 18 сентября по казахстанскому времени.

"Мы едем в Вегас, чтобы поддержать нашего старшего брата. Геннадий Головкин,

удачи!" - написал Алимханулы в Twitter.

We're going to Vegas to support our big brother @GGGBoxing 🇰🇿 Good luck! pic.twitter.com/b4igmp5zqT — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) September 16, 2022

Ранее Алимханулы вместе со своим менеджером Бериком Султаном рассказали о поездке на этот бой.

Отметим, что поединок Головкин - "Канело" пройдет на T-Mobile Arena. Там же состоялись два предыдущих боя между ними. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м победу отпраздновал мексиканец.

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