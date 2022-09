Алимханулы обратился к Головкину перед трилогией с "Канело"

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) анонсировал приезд в Лас-Вегас (США) на бой Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) против Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Третий бой между Головкиным и Альваресом пройдет 18 сентября по казахстанскому времени.

"Мы едем в Вегас, чтобы поддержать нашего старшего брата. Геннадий Головкин,

удачи!" - написал Алимханулы в Twitter.

We're going to Vegas to support our big brother @GGGBoxing 🇰🇿 Good luck! pic.twitter.com/b4igmp5zqT