Чемпион мира из Казахстана поддержит Головкина в трилогии с "Канело"

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) посетит бой Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) против Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Третий бой между Головкиным и Альваресом пройдет 18 сентября по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (США).

Алимханулы отправился на бой вместе со своим менеджером Бериком Султаном: "Едем в Лас-Вегас! Даст бог, поболеем за Геннадия Головкина. Желаем победы!" - обратились они к болельщикам в сторис Instagram Алимханулы.

Отметим, что поединок Головкин - "Канело" пройдет на T-Mobile Arena. Там же состоялись два предыдущих боя между ними. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м победу отпраздновал мексиканец.

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