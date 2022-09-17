Головкина "вызвали" на титульный бой после трилогии с "Канело"

Тренер чемпиона мира по версии WBC в среднем весе Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) Ронни Шилдс считает, что казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) может провести с его подопечным после трилогии с Саулем "Канело" Альваресом, пишет vRINGe.com. Их поединок получит статус объединительного.

Казахстанцу принадлежат титулы WBA Super и IBF в среднем весе, а Шилдс объяснил интерес к GGG.

"Если Головкин побьет Альвареса, да даже если он проиграет, у него все равно будут два чемпионских пояса. Может, после этого Головкин подерется с Джермаллом, потому что мой парень хочет объединить титулы. Надеюсь, это может произойти, - высказался тренер Шилдс, а затем озвучил отношении к трилогии. - Они просто не были уверены, что для "Канело" это станет хорошим ходом.

Так что вместо этого они выбрали Бивола и Головкина. Биволу в итоге проиграли, а теперь будут снова драться с Головкиным. Никаких проблем, бизнес есть бизнес. Думаю, ты должен делать то, что для тебя лучше".

Головкин тяжелее "Канело"? Конкуренты взвесились перед трилогией

Добавим, что третье противостояние конкурентов снова пройдет на арене T-Mobile, но во втором среднем весе. По казахстанскому времени бой пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в Казахстане в прямом эфире.

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