Костя Цзю подсказал Головкину способ победы над "Канело"

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю считает, что Геннадий Головкин может выиграть у Сауля "Канело" Альвареса" в трилогии, пишет "Р-Спорт". Титулованный боксер признает, что поединок может сложиться и по-другому.

Ранее стала известна информация о гонорарах конкурентов, а у Головкин "появился" звездный фанат.

"Я думаю, что третий бой между Альваресом и Головкиным будет и последним. И мне очень сильно хочется, чтобы Гена выиграл убедительно. Считаю, что поединок будет очень равным, как и два предыдущих. И Гене надо выходить и работать на все 100 процентов.

Он может победить, во-первых, за счет своей ударной мощи, это одно из его основных качеств. А второй фактор - он будет более голодным до победы. Но буду честен - шансы Сауля на победу все же выше, их можно оценить как 60 процентов к 40. Как бы я ни болел за Гену.



Я не вижу нокаута, в этом бою он маловероятен. Разница в возрасте точно играет не в пользу Гены, но если у него есть мотивация выиграть, то надо выходить и работать по максимуму. Если у него такая мотивация есть, то это будет его преимуществом. А если нет, то все пойдет в другую сторону", - объяснил свою позицию Цзю.

Головкин тяжелее "Канело"? Конкуренты взвесились перед трилогией

Добавим, что третье противостояние конкурентов снова пройдет на арене T-Mobile. По казахстанскому времени бой пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport.

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