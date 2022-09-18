Елена Рыбакина вышла в первый финал после триумфа на "Уимблдоне"

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA в словенском Портороже, сообщает корреспондент Vesti.kz. Конкурентка выиграла всего два гейма.

В полуфинале турнира 23-летняя казахстанка обыграла 29-летнюю Ану Богдан из Румынии в двух сетах - 6:1, 6:1.

Рыбакина за неполные полтора часа пять раз подала на вылет, совершив одну двойную ошибку, а ее конкурентка добилась результата 1-1.

За титул казахстанка сыграет с победителем пары Анны-Елены Фридзам из Германии и Катерины Синяковой из Чехии.

Добавим, что выход в финал стал для Рыбакиной первым после триумфа на "Уимблдоне" в Великобритании.

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