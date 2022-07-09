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Новости спорта Теннис WTA
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История и сенсация! Казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"

История и сенсация! Казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
©Reuters

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала волевую победу в финале "Уимблдона", обыграв второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса, передает корреспондент Vesti.kz.

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23-летняя Рыбакина впервые в карьере играла в решающем матче турнира "Большого шлема", сенсационно выиграв у Жабер в трех партиях за неполные два часа.

Первый сет остался за Жабер. Казахстанка проиграла две свои подачи и уступила в партии со счетом 3:6.

Во втором сете уже Рыбакина забрала две подачи конкурентки и победила в сете (6:2). Решающая партия снова началась с ошибки Жабер - казахстанка вышла вперед в счете 1:0.

Ключевым стал восьмой гейм в сете: Рыбакина его выиграла и победила в матче (6:2). Казахстанка четыре раза подала на вылет, совершив три двойные ошибки. Жабер добилась похожего баланса - 4-1.

 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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