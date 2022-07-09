Токаев обратился к Рыбакиной после триумфа на "Уимблдоне"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил первую ракетку страны Елену Рыбакину с исторической победой на "Уимблдоне", сообщают Vesti.kz.
23-летняя Рыбакина сенсационно обыграла второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса, а Президент отправил ей послание с поздравлением.
"Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!", - написал Токаев.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 9, 2022
Ранее были разобраны подробности карьеры Рыбакиной, которые привели спортсменку к триумфу в Лондоне. Также стали известны призовые, которые получит казахстанка.
История и сенсация! Казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
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