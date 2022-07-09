Казахстанка Рыбакина высказалась о сенсационной победе на "Уимблдоне"

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после сенсационной победы в финале "Уимблдона" высказалась о своем выступлении, передает корреспондент Vesti.kz.

23-летняя Рыбакина сенсационно обыграла второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса

"У меня нет слов. Я безумно нервничала перед матчем и во время матча. Сейчас просто рада, что все кончилось. Я никогда ничего такого не испытывала. Хочу поблагодарить зрителей за поддержку. Она была невероятной на протяжении двух недель, - поделилась казахстанка после финальной встречи.

Хочу поздравить Онс с отличным матчем. Ты достигаешь потрясающих вещей и вдохновляешь не только юниоров, а вообще всех. У тебя замечательная игра, и в туре нет никого, кто был бы на тебя похож. Играть с тобой – сплошное удовольствие. И я так много бегала, что мне даже физподготовкой больше заниматься не нужно.

Если честно, я не ожидала, что и во вторую неделю выйду. У меня нет слов, чтобы описать, как я счастлива. У меня бы ничего не получилось без моей команды. Хочу очень их поблагодарить. И президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова, который был и на полуфинале, и на финале. Это невероятная поддержка.

И, конечно, самых важных людей – моих родителей. Они сюда не приехали, и мне очень жаль. Зато моя сестра здесь. По-моему, она всего третий раз приехала на мой турнир, так что для нее это тоже невероятно. Но важнее всего родители. Без них меня бы здесь точно не было".

История и сенсация! Казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"

Новый выпуск на нашем канале: Эксклюзив с Рафаэлем ФИЗИЕВЫМ - первый боец в UFC из Казахстана