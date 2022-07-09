"Какая ирония". Уткин отреагировал на победу Рыбакиной на "Уимблдоне"

Известный российский комментатор Василий Уткин резюмировал сенсационную победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на "Уимблдоне", передает корреспондент Vesti.kz.
23-летняя казахстанка обыграла второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса, а затем высказалась о победном матче.
"Москвичка выиграла Уимблдон в год, когда от турнира отстранены российские игроки. Какая ирония судьбы, я прям улыбаюсь.) Тем более, что Лена Рыбакина - дочь Андрея Рыбакина, который тыщу лет работал режиссером у нас на Плюсе.)) Просто счастлив!" - написал комментатор.
История и сенсация! Казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Главные моменты финала, или как Рыбакина сенсационно выиграла "Уимблдон"
Рыбакину поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также стали известны призовые, которые получит казахстанка.
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