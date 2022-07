Головкин поздравил Рыбакину после сенсационной победы на "Уимблдоне"

Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин обратился к теннисистке Елене Рыбакиной, которая сенсационно выиграла "Уимблдона", передает корреспондент Vesti.kz.

23-летняя казахстанка обыграла второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса и получит солидные призовые.

"Поздравляем Елену Рыбакину с исторической победой на @Уимблдон! Алга Казахстан!🇰🇿", - написал Головкин.

Congratulations to Elena Rybakina on her historic victory at @Wimbledon! Alga Kazakhstan!🇰🇿