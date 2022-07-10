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Рахмонов обратился к Рыбакиной после победного финала на "Уимблдоне"

Рахмонов обратился к Рыбакиной после победного финала на "Уимблдоне"
©Reuters

Казахстанcкий боец UFC Шавкат Рахмонов отправил поздравительное сообщение теннисистке Елене Рыбакиной после сенсационной победы на "Уимблдоне", передает корреспондент Vesti.kz.

23-летняя теннисистка обыграла второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса, а ранее ее поздравил боксер-профессионал Геннадий Головкин.

"Елена Рыбакина, поздравляю с победой!", - написал Рахмонов, а затем сделал обращение - "С победой поздравляю Казахстан и президента федерации тенниса Булата Утемуратова".

Добавим, что президент ФТК высказался о триумфе, а Рыбакина получит солидные призовые. Направил послание спортсменке и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Уимблдон Рыбакина Елена WTA

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