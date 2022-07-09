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Президент ФТК объяснил триумф Рыбакиной на "Уимблдоне"

Президент ФТК объяснил триумф Рыбакиной на "Уимблдоне"
©Reuters

Президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов в эксклюзивном интервью пресс-службе ФТК высказался об успешном выступлении Елены Рыбакиной на "Уимблдоне", передает корреспондент Vesti.kz.

23-летняя казахстанка обыграла второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса, а Утемуратов объяснил триумф спортсменки.

- Булат Жамитович, стало ли отличное выступление Елены Рыбакиной для вас на "Уимблдоне" сюрпризом? 

- Я очень рад успеху Елены! Она смогла показать свой яркий потенциал и высочайший (лучший) уровень игры в противостоянии с очень сильными соперницами. Но сюрпризом это не стало. Рыбакина давно и поступательно шла к своим лучшим матчам и успеху: в 2018 году она была в конце второй сотни в мировом рейтинге, в 2019-м – уже в числе 40-ка лучших, 2020-й закончила на 19-м месте, в 2021-м стала 14-й ракеткой планеты, а в этом году была на 12-й строчке. Такое развитие и движение вверх и приводят рано или поздно к закономерным большим победам.

- Что скажете про игру Елены в финале?

- Лена играла потрясающе, переломила ход матча, навязала высокий темп сопернице и реализовала план на игру. Жабер боролась до конца и был очень важным гейм в третьем сете при счете 3:2, 0:40 на подаче Лены, где Лена проявила настоящие бойцовские качества, высокую концентрацию и не позволила сопернице вернуться в матч.

- После полуфинала Рыбакина подчеркнула, что благодарна всем болельщикам за поддержку – она ее постоянно ощущает. Но особенное спасибо сказала вам - за то, что прилетели в Лондон и лично её поддержали. Это ваше решение было спонтанным или вы всегда планируете в случае необходимости для наших игроков лететь и их поддерживать?

- Я всегда стараюсь смотреть матчи и наших взрослых игроков, и юниоров. Как командные, так и индивидуальные выступления. С учетом большого числа матчей в году не всегда получается все смотреть лично и где-то я отслеживаю результаты по счету, обсуждаю с личными тренерами, но на больших турнирах, как Мастерсы и "Большие шлемы", я максимально вовлечен, мне доставляет удовольствие личное общение с игроками, присутствие на тренировках, обсуждение волнующих их вопросов. В случае успехов, стараюсь приехать и лично поддержать.

Когда Ярослава Шведова, Юлия Путинцева и другие наши игроки проводили важные матчи, я был рядом. Именно на этом Центральном корте Уимблдона звучал гимн Казахстана и поднимался флаг страны, когда Ярослава с Ваней Кинг выиграли БШ в паре. В прошлом году я был на финале парного мужского турнира "Ролан Гаррос", где выступали наши Александр Бублик и Андрей Голубев. В этот раз также сразу после четвертьфинала с участием Елены принял решение лично её поддержать. Это особенные ощущения - находиться на центральном корте Уимблдона в ложе игроков, иметь возможность активно болеть и подбадривать игрока, что обычно не разрешено в Президентской или Королевской ложах. Эмоции просто непередаваемые.

- Что стало в теннисном плане залогом успешной игры Рыбакиной на Уимблдоне?

- Елена на протяжении этих двух недель играла великолепно: мощная подача, удар справа, стабильный удар слева и перемещение по корту. Разумеется, было огромное волнение и психологическое давление, которые она смогла перебороть. Очень хорошо, что Лена установила тесную связь с публикой, отличное знание английского, её активность на пресс-конференциях и интервью сильно способствуют ее популярности и поддержке фанатов.

- Но ведь травяное покрытие Уимблдона очень специфично. Многие даже великие игроки прошлого и настоящего никогда здесь так и не смогли ничего добиться за всю свою карьеру.  

- Елена – универсал. Свои лучшие результаты на турнирах «Большого шлема» и на Олимпиаде она показала в 2021 году на абсолютно разных покрытиях: на грунте в четвертьфинале "Ролан Гаррос", на траве здесь же на Уимблдоне и дойдя на харде до матча за бронзовую медаль в олимпийском Токио. Старейший и престижнейший в мире турнир не был бы таким особенным, если бы все было просто - у Елены тоже сейчас не было проходных матчей, несмотря на то, что она заканчивала их в основном в 2-х партиях.

На старте трудная победа над американкой Коко Вандевеге 7:6, 7:5. Затем сложные игры с канадкой Бьянкой Андрееску – 6:4, 7:6, китаянкой Чжэн Циньвэнь – 7:6, 7:5, хорваткой Петрой Мартич 7:5, 6:3. Несмотря на то, что четвертьфинал против австралийки Айлы Томлянович получился из 3-х сетов, именно он показал, что Елена может бороться за титул, а полуфинал с румынкой Симоной Халеп это подтвердил.

- Успешное выступление Рыбакиной привлекло внимание абсолютно всей страны. С победой на Уимблдоне ее поздравил даже президент республики Касым-Жомарт Токаев.

 - Глава нашего государства – человек понимающий и любящий спорт, который обязательно следит в нём за основными событиями. Он не просто разбирается в теннисе, но и играет – и в обычный теннис, и в настольный. Вы, возможно, видели, что недавно Касым-Жомарт Кемелевич сыграл в настольный теннис с президентом Турции Эрдоганом. Президент Казахстана отлично знает, что за успехами каждого спортсмена – большая тяжелая работа и годы жизни. Конечно, и Елене, и всей теннисной общественности Казахстана было очень приятно, что руководитель страны не прошёл мимо и отметил успех нашей теннисистки, поздравив с победой.  

- Как президент федерации тенниса Казахстана, что вы чувствуете сейчас после успеха Рыбакиной?

- Это наглядный пример того, как годы тяжелого труда спортсменки, ее команды, поддержка родителей конвертировались в успехи на корте. Бесконечные перелеты между турнирами, бессонные ночи, многочасовые тренировки, лишения в обычной жизни теннисистки дали свои плоды. Сильной стороной Лены также является ее высокий интеллектуальный уровень, упорный труд и наличие вокруг нее сильной команды, включая тренера по теннису, физической подготовке, физио, которые делают все необходимое для выведения ее на максимальные спортивные кондиции. Федерация создала базовые условия, но за победами стоит каждодневный личный труд Лены и ее команды. Именно всё это мной перечисленное и поднимает в итоге флаг нашей страны на самых престижных мировых соревнованиях.

- А ведь Рыбакина даже в своё время хотела завершить карьеру?  ​

- Да, был такой период на теннисном пути Елены в возрасте 18-ти лет. Но мы сразу разглядели ее талант и очень рады, что смогли поддержать в нужную минуту, когда она, действительно, стояла на грани ухода из большого спорта. С нашей стороны было принято правильное решение – Елена смогла раскрыть свой истинный чемпионский потенциал. Помощь нашей федерации в самый важный переломный момент ее спортивной и человеческой жизни оказалась действенной, и мы рады, что смогли дать ей возможность себя реализовать. При таком же планомерном развитии карьеры, Елену впереди ждёт ещё немало ярких побед.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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