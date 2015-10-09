Сборная дебютантов Байсуфинова: кому тренер открыл путь в главной команде страны?

57-летний Талгат Байсуфинов официально стал главным тренером сборной Казахстана, избавившись от приставки "исполняющий обязанности". Это уже третий приход наставника на пост полноценного рулевого национальной команды. Корреспондент Vesti.kz вспоминает, кому Талгат Маруанович открыл путь в сборной, а также составил символическую команду из его дебютантов.

Впервые Байсуфинов получил тренерскую роль в главной команде страны в 2016 году, отработав полгода исполняющим обязанности, а затем получив статус полноценного главного тренера. Спустя год он ушёл из команды, а в 2019-2020 годах был ассистентом, после чего последовало возвращение на пост наставника в 2021 году. В марте 2022-го он покинул эту должность, а в сентябре 2025-го стал исполняющим обязанности, после чего последовало официальное назначение в январе 2026-го.

У Байсуфинова 20 дебютантов в сборной Казахстана

В разное время при Талгате Маруановиче свои первые матчи за команду провели 20 футболистов. В их числе и те, кто не смог закрепиться в национальной команде, и те, кто дорос до уровня незамених лидеров.

Можно составить целую сборную, исходя из вклада в успехи команды и количество проведённых матчей:

В воротах Мухаммеджан Сейсен, линия обороны состоит из двух номинальных латералей (но на то сборная и символическая) - Алибеку Касыму помогают Михаил Габышев и Султанбек Астанов.

На флангах Багдат Каиров и Эльхан Астанов, в центре - Рамазан Оразов и Самат Жарынбетов. В роли вингеров Роман Муртазаев и Максим Самородов, а на острие атаки Артур Шушеначев.

Все остальные - на скамейке запасных: Бекхан Шайзада, Руслан Валиуллин, Максат Тайкенов, Арсен Аширбек, Альмир Мухутдинов, Еркебулан Тунгышбаев, Рамазан Каримов, Жасулан Молдакараев и Айдос Таттыбаев.

В новом году при Талгате Маруановиче могут дебютировать и другие перспективные футболисты. Поэтому количество игроков, которым он дал и даст путь в сборной - будет только расти.

Напомним, что следующие матчи сборной Казахстана пройдут с 23 по 31 марта в Астане, в рамках нового товарищеского турнира FIFA Series. В соперниках будут сборные из Африки и Азии:

