|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2011
|Актобе-Жас
|
1
|
|
|
|
|45
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Актобе-Жас
|
30
|
1+0
|
|
6
|
|2389
|9 (18)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Актобе-Жас
|
25
|
1+0
|
|
2
|
3
|1891
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Актобе-М
|
21
|
|
|
4
|
2
|1837
|6 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Актобе-М
|
9
|
|
|
4
|
2
|810
|4 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Актобе-М
|
21
|
|
|
4
|
1
|1890
|1 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Актобе-М
|
10
|
|
|
3
|
1
|900
|2 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Каспий
|
2
|
|
|
|
|180
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Каспий
|
19
|
|
|
5
|
|1611
|5 (13)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Актобе
|
21
|
|
|
9
|
1
|1809
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|18
|Вторая лига Казахстана 2016
|Актобе-М
|
2
|
|
|
|
|141
|9 (14)
|Лига Европы 2016/17
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|180
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Актобе
|
22
|
|
|
9
|
1
|1727
|9 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2017
|Актобе-М
|
1
|
|
|
|
|90
|11 (16)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Актобе
|
31
|
2+4
|
|
5
|
|2762
|7 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|90
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Актобе
|
29
|
|
|
4
|
1
|2561
|12 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Актобе
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Суперкубок Казахстана 2020
|Кайсар
|
1
|
|
|
|
|90
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Кайсар
|
20
|
0+1
|
|
4
|
|1782
|7 (12)
|Лига Европы 2020/21
|Кайсар
|
1
|
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2021
|Казахстан
|
|
|
|
|
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Тобол
|
7
|
0+1
|
|
2
|
|630
|1 (14)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Ордабасы
|
14
|
1+0
|
|
2
|
1
|959
|5 (14)
|Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|6
|5 (5)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Тобол
|
7
|
|
|
1
|
|517
|1 (4)
|Лига конференций 2021/22
|Тобол
|
4
|
|
|
2
|
|329