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Футбол

Багдат Каиров (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Тобол зщ 24
Казахстан зщ
Место рождения
Актобе
Дата рождения
27 апреля 1993 (28 лет)
Пол
мужской
Рост, см
178
Вес, кг
60
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Кубок Казахстана 2011 Актобе-Жас

1

45
Первенство Казахстана 2011. Первая лига Актобе-Жас

30

1+0

6

2389 9 (18)
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Актобе-Жас

25

1+0

2

3

1891
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Актобе-М

21

4

2

1837 6 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Актобе-М

9

4

2

810 4 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Актобе-М

21

4

1

1890 1 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Актобе-М

10

3

1

900 2 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Каспий

2

180
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Каспий

19

5

1611 5 (13)
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Актобе

21

9

1

1809 6 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Актобе

1

18
Вторая лига Казахстана 2016 Актобе-М

2

141 9 (14)
Лига Европы 2016/17 Актобе

2

180
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Актобе

22

9

1

1727 9 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Актобе

1

90
Вторая лига Казахстана 2017 Актобе-М

1

90 11 (16)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Актобе

31

2+4

5

2762 7 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Актобе

1

90
Премьер-Лига Казахстана 2019 Актобе

29

4

1

2561 12 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Актобе

1

1

90
Суперкубок Казахстана 2020 Кайсар

1

90
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Кайсар

20

0+1

4

1782 7 (12)
Лига Европы 2020/21 Кайсар

1

90
Товарищеские матчи 2021 Казахстан

Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Тобол

7

0+1

2

630 1 (14)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Ордабасы

14

1+0

2

1

959 5 (14)
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа Казахстан

1

6 5 (5)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Тобол

7

1

517 1 (4)
Лига конференций 2021/22 Тобол

4

2

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