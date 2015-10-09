В сборной Казахстана официально объявили главного тренера

Талгат Байсуфинов официально назначен на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Руководство Казахстанской федерации футбола (КФФ) заключило новый контракт с Байсуфиновым. Ранее 57-летний казахстанский специалист исполнял обязанности главного тренера.

В 2025 году команда под руководством Байсуфинова провела два матча в октябре и взяла четыре очка. В ноябре сборная Казахстана в Астане сыграла вничью с Бельгией в отборе на ЧМ-2026 (1:1), после чего уступила Фарерским островам в товарищеской встрече, проходившей на нейтральном поле в хорватской Пуле.

Для Байсуфинова это далеко не первый опыт руководства главной командой страны — он уже возглавлял сборную в 2016–2017 и 2020–2022 годах. Теперь ему предстоит готовить Казахстан к новому сезону Лиги наций. Основная задача — выход в Лигу B.

