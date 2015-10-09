Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Казахстан(футбол)
Сегодня 17:47
 

В сборной Казахстана официально объявили главного тренера

  Комментарии

Поделиться
В сборной Казахстана официально объявили главного тренера Талгат Байсуфинов. Фото: КФФ©

Талгат Байсуфинов официально назначен на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Талгат Байсуфинов официально назначен на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Руководство Казахстанской федерации футбола (КФФ) заключило новый контракт с Байсуфиновым. Ранее 57-летний казахстанский специалист исполнял обязанности главного тренера.

 

В 2025 году команда под руководством Байсуфинова провела два матча в октябре и взяла четыре очка. В ноябре сборная Казахстана в Астане сыграла вничью с Бельгией в отборе на ЧМ-2026 (1:1), после чего уступила Фарерским островам в товарищеской встрече, проходившей на нейтральном поле в хорватской Пуле.

Для Байсуфинова это далеко не первый опыт руководства главной командой страны — он уже возглавлял сборную в 2016–2017 и 2020–2022 годах. Теперь ему предстоит готовить Казахстан к новому сезону Лиги наций. Основная задача — выход в Лигу B.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
29 января 01:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Кайрат
Проголосовало 250 человек

Реклама

Живи спортом!