Сборная Казахстана сыграет в новом турнире ФИФА с командами из Африки и Азии: кто приедет в Астану?

В марте этого года Международная федерация футбола (ФИФА) впервые проведёт турниры FIFA Series, в том числе игры пройдут и в нашей стране. Сборная Казахстана в Астане будет хозяйкой мини-турнира, где также сыграют команды Коморских островов, Кувейта и Намибии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает про эти сборные.

В марте у большинства сборных нет матчей турнирного значения, а вместо обычных товарищеских встреч в ФИФА решили организовать новый символический турнир под названием FIFA Series. В восьми странах параллельно будут проводиться встречи среди четырёх команд примерно одного уровня.

Сам факт назначенных матчей упрощает федерациям жизнь, ведь им не нужно договариваться о проведении товарищеских спаррингов с соперниками напрямую. Все получат игровую практику, а ещё будет соревновательный опыт. Дополнительный бонус - встречи с командами из других континентов, с которыми ранее пересечься было практически невозможно. Так, представитель УЕФА - Казахстан, сыграет с африканскими сборными Коморских островов и Намибии, а также с Кувейтом из азиатской конфедерации.

Каждая из команд проведёт по две игры - полуфиналы, а затем либо финал, либо матч за третье место. Помимо Казахстана в своих группах хозяйками будут Австралия, Азербайджан, Индонезия, Новая Зеландия, Пуэрто-Рико, Руанда и Узбекистан. Аналогичный турнир запущен и в женском футболе, где будут три квартета - в Бразилии, Кот-д'Ивуаре и Таиланде.

У Казахстана самый дорогой состав, но по рейтингу они вторые

Если взглянуть на рейтинг ФИФА, то лучшей командой из нашей четвёрки является сборная Коморских островов (№106). Дальше следуют Казахстан (№114), Намибия (№118) и Кувейт (№135). Коморы недавно играли на Кубке Африки, где набрали два очка в группе и не смогли пробиться в плей-офф: поражение от Марокко (0:2), ничьи с Замбией (0:0) и Мали (0:0).

Зато по стоимости состава казахстанская дружина первая - 19,58 миллиона евро (причём это стоимость последнего созыва, в котором не было Бахтиёра Зайнутдинова). Далее идут сборные Коморских островов (18,55 миллиона), Намибии (4,25 миллиона) и Кувейта (4,2 миллиона).

Тем не менее самым дорогостоящим футболистом является не Дастан Сатпаев (3 миллиона), а полузащитник Комор Зайду Юссуф (5 миллионов), на клубном уровне выступающий за "Аль-Фатех" из высшего дивизиона чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее играли только с одной из этих команд

Если казахстанская сборная встретится с Коморами или Намибией, то это будет первая встреча между этими командами за всю историю. Вообще до этого сборная Казахстана всего лишь два раза играла против соперников из Африки.

Впервые подобное случилось в июле 1992 года, когда в Пхеньяне (КНДР) прошёл товарищеский матч с Ливией (1:0). Тогда сборную ещё тренировал Бахтияр Байсеитов, при этом он находился и на поле в качестве играющего тренера, и именно он стал автором единственного забитого мяча на 78-й минуте.

Вторая игра с африканцами состоялась в Алматы в мае 2015-го, против национальной дружины Буркина-Фасо. Тогда нашу сборную тренировал Юрий Красножан, а из тех, кто в обойме сейчас, в той встрече участвовали Стас Покатилов, Сергей Малый и Георгий Жуков.

Что касается сборной Кувейта, то с ними Казахстан уже играл. Это было в декабре 1995 года в Эль-Кувейте (Кувейт). В той товарищеской встрече голов тоже не было, а наставником гостей был ныне покойный Серик Бердалин.

Фото с матча Казахстан - Буркина-Фасо (2015)

Тренер из Бундеслиги и экс-игрок сборной Португалии

В составе сборной Коморских островов, помимо дорогостоящего Юссуфа, есть представители клубов второго дивизиона Франции, действующие футболисты команд из высших лиг Португалии, Бельгии и других стран. Тренирует их итальянец Стефано Кузин.

Рулевым команды Намибии является Коллин Бенджамин, который в нулевых играл в Германии и провёл 146 матчей в Бундеслиге. В его распоряжении нет звёзд даже по меркам африканского футбола. Тем не менее можно заострить внимание на 32-летнем форварде Питере Шалулиле, который играет за "Мамелоди Сандаунз" в чемпионате ЮАР. Летом он выступал на клубном чемпионате мира, где сыграл против "Флуминенсе".

Игроков сборной Кувейта тренирует Элиу Соуза, который в 1994 году провёл первый и единственный матч за сборную Португалии. Почти все основные игроки его команды на клубном уровне выступают в чемпионате Кувейта.

Что касается сборной Казахстана, то пока непонятно, под чьим руководством она проведёт мартовские матчи в FIFA Series. Останется ли на посту рулевого Талгат Байсуфинов или же придёт новый тренер-иностранец - узнаем в ближайшее время.

Напомним, что в 2026 году сборная Казахстана примет участие в новом розыгрыше, где будет выступать в дивизионе С. Игры начнутся в сентябре, а всего будет шесть туров.

Матчи FIFA Series с участием Казахстана, Комор, Намибии и Кувейта пройдут с 23 по 31 марта в Астане.

Фото: IG/fifa, Vesti.kz©️

