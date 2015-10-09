Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Стало известно о смерти экс-тренера сборной Казахстана

Бывший наставник национальной сборной Казахстана по футболу Серик Сарсембаевич Бердалин скончался на 79-м году жизни после продолжительной болезни, передают Vesti.kz.

О печальной новости сообщила пресс-служба карагандинского "Шахтёра".

В заявлении клуба отмечается, что судьба Бердалина была тесно связана с казахстанским футболом. Он сделал первые шаги в профессии в системе подготовки "Шахтёра", а в 1965 году начал выступать за дубль команды. В сезоне 1966 года провёл три матча в классе "А", забив один гол. В последующие годы защищал цвета "Металлурга"/"Строителя" из Темиртау, а завершил карьеру игрока в родном "Шахтёре", выступая на позиции защитника в 1973–1975 годах.

Как тренер Бердалин добился значимых успехов, дважды завоевав бронзовые медали чемпионата Казахстана — в 1995 году с "Шахтёром" и в 1998-м с "Иртышом". Он внёс большой вклад в развитие карагандинского клуба, подготовку молодых игроков, а также развитие отечественного футбола в целом.

"Серик Сарсембаевич Бердалин был не только выдающимся специалистом, но и человеком, который умел вдохновлять, поддерживать и верить в тех, кого тренировал. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, воспитанников и всех, кому посчастливилось знать его лично или работать рядом", — говорится в сообщении "Шахтёра".

Помимо работы в "Шахтёре" и "Иртыше", Бердалин возглавлял "Жетысу", "Есиль" и национальную сборную Казахстана, которую тренировал с 1995 по 1997 год. Позже он занимал должность государственного тренера РК по футболу.

Серик Бердалин был удостоен званий заслуженного тренера Республики Казахстан и заслуженного деятеля спорта РК, а также был признан лучшим тренером страны в 1995 году.

