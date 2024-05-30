Капитан "Астаны" и лидеры "Актобе". Кого Адиев не включил в окончательный состав сборной?

В июне сборную Казахстана по футболу ждет два товарищеских спарринга с национальными командами Армении и Азербайджана. Изначально Магомед Адиев включил в расширенный список 34 футболистов, но впоследствии в окончательном оказались 27 из них. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто был отсеян тренерским штабом сборной в последний момент.

Начнем с голкипера "Кайрата" Данила Устименко. 23-летний страж ворот десять раз был запасным в составе сборной Казахстана, но на поле ни разу не появился. Он стал единственным из четырех вратарей расширенного списка, кто не получил итоговое приглашение в сборную на июньские матчи.

Но это вполне логично. В мае он сыграл только в одном матче Кубка лиги, пропустив три игры КПЛ и одну встречу в рамках Кубка Казахстана. После двух подряд поражений "Кайрата" в конце апреля и увольнения Кирилла Кекера Устименко отдал статус первого номера россиянину Вадиму Ульянову. Будет интересно взглянуть, как у Данила сложатся дела при Александре Кержакове у руля команды.

Вызов в сборную не получили и два защитника "Актобе" - Адильхан Танжариков и Багдат Каиров. 27-летний Танжариков дебютировал в стане национальной дружины в мартовском товарищеском матче против Туркменистана (2:0).

Его невызов тоже легко объясним. В апреле защитник получил травму, из-за которой выбыл из строя на месяц и пропустил шесть матчей. Пару недель назад Адильхан вернулся из лазарета, но на поле не выходил, просидев уже три игры кряду на скамейке запасных. Последняя встреча с его участие состоялась 7 апреля, и в тот день он забил в ворота "Атырау" (1:1).

31-летний Каиров провел 17 матчей за сборную Казахстана, а против Греции (0:5) в марте вышел в старте, но был заменен уже в перерыве. У него ситуация схожа с той, в которой оказался его одноклубник Танжариков.

В апреле Багдат получил повреждение, пропустив четыре матча "Актобе". В начале мая он вернулся в строй, но стартовые три матча, как и Адильхан, просидел на скамейке. Лишь в последних играх главный тренер Дмитрий Парфенов постепенно начал вводить Каирова в игру - он вышел на 87-й минуте против "Ордабасы" (0:0), на 81-й - против "Елимая" (2:0), а еще отыграл 90 минут против "Кайсара" (2:0).

Поэтому такое решение Адиева по Танжарикову и Каирову вполне обоснованно. За два неполных месяца один вообще не выходил на поле, а второй суммарно отыграл около чуть больше 100 минут. Этого явно недостаточно для вызова в сборную, пусть и на товарищеские матчи.

34-летний Михаил Габышев поздно раскрылся, дебютировав за сборную в 31 год. К текущему моменту у защитника "Елимая" десять матчей и один гол за национальную команду. Главный тренер Адиев прекрасно знает его не только по сборной, но и по совместной работе в "Шахтере".

Габышев не играет за сборную с июня прошлого года, уже почти год. Казалось, что после ухода из "Астаны" он вряд ли в нее вернется, но тренерский штаб включил его в расширенный список, тем самым дав понять, что продолжает наблюдать за опытным исполнителем.

Михаил пропустил стартовый отрезок сезона, но с апреля был в обойме Андрея Карповича в "Елимае". В последних матчах премьер-лиги его часто можно было увидеть в стартовом составе семейчан, да и во вчерашнем полуфинале Кубка Казахстана с "Актобе" (0:2) он провел всю игру на поле.

Но в итоге Адиев сделал выбор в пользу других футболистов. Есть ощущение, что до последнего тренерский штаб выбирал между опытным Габышев и 21-летним Адильханом Добаем, который в итоге получил первый в карьере вызов во взрослую сборную Казахстана.

Неожиданным стал невызов 31-летнего капитана "Астаны" Абзала Бейсебекова. Для него следующий матч в составе сборной станет юбилейным 50-м, и он мог состояться как раз в одной из запланированных товарищеских встреч. Но в итоге Адиев не включил футболиста в окончательный список.

Проблем с травмами у Бейсебекова в этом сезоне не было, а большую часть матчей "Астаны" он отыграл, поучаствовав в двух голах команды в роли ассистента. Правда столичным это не особо и помогает, так как в этом сезоне они выдают худшие результаты в истории.

Кто-то скажет, что результаты "Астаны" столь плохие, и именно по этой причине капитан клуба остался без вызова в сборную. Но это неверное суждение, так как все остальные семь футболистов "Астаны" в итоге попали в окончательный список. Поэтому данное решение многих удивило.

Всего два футболиста "Елимая" попали в расширенный список, но ни один из них не дождался попадания в окончательный. Это касается как Габышева, так и 21-летнего нападающего Ивана Свиридова. Осенью он дебютировал за национальную сборную, сыграв в двух встречах, а в марте ъ готовился к важнейшим матчам с основой.

При этом у молодого форварда есть стабильная игровая практика - он сыграл во всех 13 официальных матчах "Елимая" с начала сезона. Да, далеко не всегда он выходит в старте, так как там Карпович доверяет опытным легионерам, но на замену это один из первых вариантов усиления атаки.

В 2024 году Свиридов забил два гола за свой новый клуб, причем сделал это в двух разных кубковых турнирах. Во внутреннем чемпионате же на его счету только голевая передача. В принципе, Свиридова можно было представить и в окончательном списке, но Адиев предпочел остановиться на других кандидатах.

23-летний Владислав Прокопенко - еще один атакующий футболист, который был отсеян. Один из самых титулованных казахстанских футболистов современности впервые за долгое время покинул "Астану", уехав в аренду в другой столичный клуб - "Женис".

Его невызов из разряда тех, что понятны, как у Устименко, Танжарикова и Каирова. Ведь даже несмотря на переход в более скромный клуб, Прокопенко не стал играть регулярно. В составе "Жениса" он выходил только на замену, и то не всегда.

Однако хорошая динамика есть. В последнем матче, в рамках Кубка лиги, Владислав вышел на замену и забил гол в ворота "Тобола" (2:0). Правда гости приехали на эту встречу далеко не самым оптимальным составом.

Напомним, что матч против сборной Армении пройдет 7 июня в Ереване (Армения), а игра с командой Азербайджана запланирована на 11 июня в Сомбатхее (Венгрия).

Полный список игроков, которые попали в окончательный состав, можете посмотреть здесь.

Фото: ФК "Кайрат" (1), ФК "Актобе" (2), КФФ (3), ФК "Елимай" (4,6), ФК "Астана" (5), ФК "Женис" (7)©️