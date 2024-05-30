Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные

Автор:

Комментарии

Капитан "Астаны" и лидеры "Актобе". Кого Адиев не включил в окончательный состав сборной?

Капитан "Астаны" и лидеры "Актобе". Кого Адиев не включил в окончательный состав сборной?
©КФФ

В июне сборную Казахстана по футболу ждет два товарищеских спарринга с национальными командами Армении и Азербайджана. Изначально Магомед Адиев включил в расширенный список 34 футболистов, но впоследствии в окончательном оказались 27 из них. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто был отсеян тренерским штабом сборной в последний момент.

Начнем с голкипера "Кайрата" Данила Устименко. 23-летний страж ворот десять раз был запасным в составе сборной Казахстана, но на поле ни разу не появился. Он стал единственным из четырех вратарей расширенного списка, кто не получил итоговое приглашение в сборную на июньские матчи.

Но это вполне логично. В мае он сыграл только в одном матче Кубка лиги, пропустив три игры КПЛ и одну встречу в рамках Кубка Казахстана. После двух подряд поражений "Кайрата" в конце апреля и увольнения Кирилла Кекера Устименко отдал статус первого номера россиянину Вадиму Ульянову. Будет интересно взглянуть, как у Данила сложатся дела при Александре Кержакове у руля команды.

Вызов в сборную не получили и два защитника "Актобе" - Адильхан Танжариков и Багдат Каиров. 27-летний Танжариков дебютировал в стане национальной дружины в мартовском товарищеском матче против Туркменистана (2:0).

Его невызов тоже легко объясним. В апреле защитник получил травму, из-за которой выбыл из строя на месяц и пропустил шесть матчей. Пару недель назад Адильхан вернулся из лазарета, но на поле не выходил, просидев уже три игры кряду на скамейке запасных. Последняя встреча с его участие состоялась 7 апреля, и в тот день он забил в ворота "Атырау" (1:1).

31-летний Каиров провел 17 матчей за сборную Казахстана, а против Греции (0:5) в марте вышел в старте, но был заменен уже в перерыве. У него ситуация схожа с той, в которой оказался его одноклубник Танжариков.

В апреле Багдат получил повреждение, пропустив четыре матча "Актобе". В начале мая он вернулся в строй, но стартовые три матча, как и Адильхан, просидел на скамейке. Лишь в последних играх главный тренер Дмитрий Парфенов постепенно начал вводить Каирова в игру - он вышел на 87-й минуте против "Ордабасы" (0:0), на 81-й - против "Елимая" (2:0), а еще отыграл 90 минут против "Кайсара" (2:0).

Поэтому такое решение Адиева по Танжарикову и Каирову вполне обоснованно. За два неполных месяца один вообще не выходил на поле, а второй суммарно отыграл около чуть больше 100 минут. Этого явно недостаточно для вызова в сборную, пусть и на товарищеские матчи.

34-летний Михаил Габышев поздно раскрылся, дебютировав за сборную в 31 год. К текущему моменту у защитника "Елимая" десять матчей и один гол за национальную команду. Главный тренер Адиев прекрасно знает его не только по сборной, но и по совместной работе в "Шахтере".

Габышев не играет за сборную с июня прошлого года, уже почти год. Казалось, что после ухода из "Астаны" он вряд ли в нее вернется, но тренерский штаб включил его в расширенный список, тем самым дав понять, что продолжает наблюдать за опытным исполнителем.

Михаил пропустил стартовый отрезок сезона, но с апреля был в обойме Андрея Карповича в "Елимае". В последних матчах премьер-лиги его часто можно было увидеть в стартовом составе семейчан, да и во вчерашнем полуфинале Кубка Казахстана с "Актобе" (0:2) он провел всю игру на поле.

Но в итоге Адиев сделал выбор в пользу других футболистов. Есть ощущение, что до последнего тренерский штаб выбирал между опытным Габышев и 21-летним Адильханом Добаем, который в итоге получил первый в карьере вызов во взрослую сборную Казахстана.

Неожиданным стал невызов 31-летнего капитана "Астаны" Абзала Бейсебекова. Для него следующий матч в составе сборной станет юбилейным 50-м, и он мог состояться как раз в одной из запланированных товарищеских встреч. Но в итоге Адиев не включил футболиста в окончательный список.

Проблем с травмами у Бейсебекова в этом сезоне не было, а большую часть матчей "Астаны" он отыграл, поучаствовав в двух голах команды в роли ассистента. Правда столичным это не особо и помогает, так как в этом сезоне они выдают худшие результаты в истории.

Кто-то скажет, что результаты "Астаны" столь плохие, и именно по этой причине капитан клуба остался без вызова в сборную. Но это неверное суждение, так как все остальные семь футболистов "Астаны" в итоге попали в окончательный список. Поэтому данное решение многих удивило.

Всего два футболиста "Елимая" попали в расширенный список, но ни один из них не дождался попадания в окончательный. Это касается как Габышева, так и 21-летнего нападающего Ивана Свиридова. Осенью он дебютировал за национальную сборную, сыграв в двух встречах, а в марте ъ готовился к важнейшим матчам с основой.

При этом у молодого форварда есть стабильная игровая практика - он сыграл во всех 13 официальных матчах "Елимая" с начала сезона. Да, далеко не всегда он выходит в старте, так как там Карпович доверяет опытным легионерам, но на замену это один из первых вариантов усиления атаки.

В 2024 году Свиридов забил два гола за свой новый клуб, причем сделал это в двух разных кубковых турнирах. Во внутреннем чемпионате же на его счету только голевая передача. В принципе, Свиридова можно было представить и в окончательном списке, но Адиев предпочел остановиться на других кандидатах.

23-летний Владислав Прокопенко - еще один атакующий футболист, который был отсеян. Один из самых титулованных казахстанских футболистов современности впервые за долгое время покинул "Астану", уехав в аренду в другой столичный клуб - "Женис".

Его невызов из разряда тех, что понятны, как у Устименко, Танжарикова и Каирова. Ведь даже несмотря на переход в более скромный клуб, Прокопенко не стал играть регулярно. В составе "Жениса" он выходил только на замену, и то не всегда. 

Однако хорошая динамика есть. В последнем матче, в рамках Кубка лиги, Владислав вышел на замену и забил гол в ворота "Тобола" (2:0). Правда гости приехали на эту встречу далеко не самым оптимальным составом.

Напомним, что матч против сборной Армении пройдет 7 июня в Ереване (Армения), а игра с командой Азербайджана запланирована на 11 июня в Сомбатхее (Венгрия). 

Полный список игроков, которые попали в окончательный состав, можете посмотреть здесь.

Фото: ФК "Кайрат" (1), ФК "Актобе" (2), КФФ (3), ФК "Елимай" (4,6), ФК "Астана" (5), ФК "Женис" (7)©️

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Адиев Магомед Казахстан Азербайджан Армения Кайрат ФК Актобе ФК Елимай ФК Астана ФК Женис ФК КПЛ Кубок лиги Кубок РК по футболу Атырау ФК Ордабасы ФК Шахтер ФК Карпович Андрей Тобол ФК Кайсар ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:00
Сборные
©КФФ Капитан "Астаны" и лидеры "Актобе". Кого Адиев не включил в окончательный состав сборной?
Сегодня , 13:40
Сборные
©КФФ Сменит Шацкого? Почему вратарь "Ордабасы" должен сыграть за сборную Казахстана
28 мая, 10:21
Сборные
© Объявлен окончательный состав сборной Казахстана по футболу на июньские матчи
27 мая, 18:29
Сборные
©КФФ Топ-16 титулованных футболистов сборной Казахстана. Зайнутдинова нет в десятке
27 мая, 12:53
Сборные
©kff.kz Матч сборной Казахстана под угрозой срыва? Есть ответ
27 мая, 08:36
Сборные
©КФФ У сборной Казахстана решили увести тренера. Известно о переговорах
23 мая, 11:40
Сборные
©ffa.am/ Сборная из топ-100 рейтинга ФИФА объявила состав на матч с Казахстаном
22 мая, 15:09
Сборные
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду близок к абсолютному рекорду
21 мая, 23:10
Сборные
©ФК "Ахмат" Адиев сделал заявление о своем будущем в "Ахмате"
21 мая, 15:15
Сборные
©КФФ Без Зайнутдинова, но с Исламханом. Чем удивил состав сборной Казахстана
21 мая, 08:40
Сборные
©instagram.com/leomessi В сборной Аргентины решили судьбу Месси
20 мая, 22:15
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана назвала состав на матчи с Арменией и Азербайджаном
20 мая, 16:44
Сборные
©КФФ Адиев "сделал выбор" между сборной Казахстана и "Ахматом"
20 мая, 13:00
Сборные
©КФФ Адиев решил судьбу Зайнутдинова? Подробности
14 мая, 20:59
Сборные
©twitter.com/gianluigibuffon/ Буффон назвал фаворита Евро-2024: это не Италия
14 мая, 16:23
Сборные
©АБФФ Четыре футболиста КПЛ получили вызов в европейскую сборную
13 мая, 17:12
Сборные
©КФФ Объявлено о двух матчах сборной Казахстана. Есть решение по составу
12 мая, 16:00
Сборные
©КФФ Мусагалиев сделал неожиданное заявление о сборной Казахстана
10 мая, 19:36
Сборные
©twitter.com/DFB_Team Сборная Германии узнала плохие новости перед домашним Евро-2024
6 мая, 21:30
Сборные
©КФФ Стали известны подробности товарищеского матча Казахстан - Азербайджан
3 мая, 23:49
Сборные
©КФФ Казахстан узнал соперников по отбору на Евро-2025
30 апреля, 18:43
Сборные
©ufa.uz "На молодежном уровне они сильнее Казахстана". Тренер клуба КПЛ - о выходе сборной Узбекистана на Олимпиаду
30 апреля, 09:20
Сборные
©ФК "Ахмат" В "Ахмате" рассказали о будущем Адиева и договоренности с Казахстаном
30 апреля, 08:00
Сборные
©the-afc.com Определился соперник сборной Узбекистана по финалу Кубка Азии по футболу
29 апреля, 22:50
Сборные
©ufa.uz Сборная Узбекистана по футболу вышла на Олимпиаду! Помогли - защитник "Кайрата", экс-игрок "Актобе" и друг Зайнутдинова
29 апреля, 21:14
Сборные
©instagram.com/uzbekistanfa/ Впервые в истории: футболисты из Узбекистана обставили казахстанцев
29 апреля, 15:56
Сборные
©Vesti.kz, Турар Казангапов Деньги, достижения и проблемы. Главные темы пресс-конференции КФФ с Барменкуловым и Адиевым
29 апреля, 12:15
Сборные
©КФФ Астана или Алматы: куда приедет Холанд? Президент КФФ ответил на вопрос
29 апреля, 12:00
Сборные
©ФК "Ахмат" "Мне нужно больше работы". Адиев рассказал о своем будущем в сборной Казахстана
25 апреля, 11:22
Сборные
©КФФ Где играть сборной? Появились новости по "Астана Арене"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus