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Футбол

Адильхан Танжариков (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Актобе пз 31
Место рождения
Актобе
Дата рождения
25 ноября 1996 (25 лет)
Пол
мужской
Рост, см
175
Вес, кг
64
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Актобе-М

9

1

207 1 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Актобе-М

8

1+0

1

243 2 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Актобе-М

20

4+0

5

1745 9 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Актобе-М

9

3+0

3

1

698 5 (6)
Юношеская лига УЕФА 2015/16 Актобе (U-19)

2

157
Кубок Казахстана по футболу 2016 Каспий

3

1

222 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Каспий

24

0+1

8

1

1968 4 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Жетысу

1

90 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Жетысу

22

2+1

4

1707 1 (10)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Актобе

2

135 7 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Актобе-Жас

22

0+2

8

1

1928 12 (12)
Вторая лига Казахстана 2018 Актобе-М

8

2+0

+1/-0

1

665 14 (21)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Актобе

30

11

1

2673 12 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Актобе

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Актобе-Жас

1

90 14 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Актобе

12

1+1

3

1057 1 (7)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Актобе

14

0+1

5

1

1073 6 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Актобе

5

0+1

4

412 4 (4)
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