|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Актобе-М
|
9
|
|
|
1
|
|207
|1 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Актобе-М
|
8
|
1+0
|
|
1
|
|243
|2 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Актобе-М
|
20
|
4+0
|
|
5
|
|1745
|9 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Актобе-М
|
9
|
3+0
|
|
3
|
1
|698
|5 (6)
|Юношеская лига УЕФА 2015/16
|Актобе (U-19)
|
2
|
|
|
|
|157
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Каспий
|
3
|
|
|
1
|
|222
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Каспий
|
24
|
0+1
|
|
8
|
1
|1968
|4 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Жетысу
|
1
|
|
|
|
|90
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Жетысу
|
22
|
2+1
|
|
4
|
|1707
|1 (10)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|135
|7 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Актобе-Жас
|
22
|
0+2
|
|
8
|
1
|1928
|12 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Актобе-М
|
8
|
2+0
|
+1/-0
|
1
|
|665
|14 (21)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Актобе
|
30
|
|
|
11
|
1
|2673
|12 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Актобе-Жас
|
1
|
|
|
|
|90
|14 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Актобе
|
12
|
1+1
|
|
3
|
|1057
|1 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
14
|
0+1
|
|
5
|
1
|1073
|6 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
5
|
0+1
|
|
4
|
|412
|4 (4)