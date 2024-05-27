Топ-16 титулованных футболистов сборной Казахстана. Зайнутдинова нет в десятке

Этот месяц получается достаточно успешным для казахстанских футболистов. Бахтиер Зайнутдинов стал обладателем Кубка Турции в составе "Бешикташа", а Нуралы Алип в третий раз подряд выиграл российскую премьер-лигу (РПЛ) с "Зенитом". В связи с этим корреспондент Vesti.kz подготовил рейтинг футболистов сборной Казахстана по количеству выигранных клубных трофеев на взрослом уровне.

Для начала обозначим кое-какие важные критерии, так как информация о титулах на разных источниках (Transfermarkt, Википедия и другие) отличается:

Вносили титул чемпионата в том случае, если игрок провел хотя бы одну игру в нем;

Если футболист посреди сезона сменил клуб, а его бывшая команда стала чемпионом - то мы этот успех ему не зачисляем;

В национальном кубке тоже важно сыграть хотя бы одну игру, но если игрок сменил команду в ходе сезона, то победа ему не засчитывается;

Для включения победы в Суперкубке достаточно попасть в заявку на матч;

Не учитывались чемпионства во втором, третьем и низших дивизионах стран (минус для победителей первой лиги и Вороговского, который выигрывал второй дивизион Бельгии).

В список вошли только те, у кого есть минимум четыре трофея за карьеру. Кроме того, рассматривались только те футболисты, которые хоть раз попадали в заявку на матч сборной Казахстана с начала 2023 года. По той же причине здесь и Аслан Дарабаев, который с начала 2024-го нигде не играет. И по той же нет условных Серикжана Мужикова и Дмитрия Шомко.

16. Руслан Валиуллин - 4 титула

Чемпион Казахстана-2021, обладатель Кубка Казахстана-2023, обладатель Суперкубка Казахстана (2021, 2024) в составе "Тобола".

15. Александр Марочкин - 4 титула

Обладатель Кубка Казахстана-2019 в составе "Кайсара", чемпион Казахстана-2021 и обладатель Суперкубка Казахстана (2021, 2022) в составе "Тобола".

14. Бахтиер Зайнутдинов - 4 титула

Чемпион Казахстана-2018 и обладатель Суперкубка Казахстана-2018 в составе "Астаны", победитель Кубка России-2023 в составе ЦСКА, триумфатор Кубка Турции-2024 в составе "Бешикташа".

13. Ян Вороговский - 5 титулов

Обладатель Кубка Казахстана (2017, 2018, 2021) и Суперкубка Казахстана (2016, 2017) в составе "Кайрата".

12. Роман Асранкулов - 5 титулов

Чемпион Казахстана-2021, обладатель Кубка Казахстана-2023, победитель Суперкубка Казахстана (2021, 2022, 2024) в составе "Тобола".

11. Михаил Габышев - 5 титулов

Чемпион Казахстана-2012, обладатель Кубка Казахстана-2013, обладатель Суперкубка Казахстана-2013 в составе "Шахтера", чемпион Казахстана-2022 и победитель Суперкубка Казахстана-2023 в составе "Астаны".

10. Абат Аймбетов - 5 титулов

Чемпион Казахстана-2013 и обладатель Суперкубка Казахстана-2014 в составе "Актобе", чемпион Казахстана-2020 в составе "Кайрата", чемпион Казахстана-2022 и обладатель Суперкубка Казахстана-2023 в составе "Астаны".

9. Владислав Прокопенко - 6 титулов

Чемпион Казахстана (2017, 2018, 2019, 2022), обладатель Суперкубка Казахстана (2019, 2023) в составе "Астаны".

8. Бауыржан Исламхан - 7 титулов

Победитель Кубка Казахстана (2014, 2015, 2017, 2018) и обладатель Суперкубка Казахстана (2016, 2017) в составе "Кайрата", чемпион Казахстана-2023 в составе "Ордабасы".

7. Исламбек Куат - 7 титулов

Обладатель Кубка Казахстана (2014, 2015, 2017, 2018) и победитель Суперкубка Казахстана-2017 в составе "Кайрата", чемпион Казахстана-2022 и триумфатор Суперкубка Казахстана-2023 в составе "Астаны".

6. Стас Покатилов - 7 титулов

Победитель Кубка Казахстана-2013 в составе "Шахтера", чемпион Казахстана-2020, победитель Кубка Казахстана (2017, 2018, 2021) и обладатель Суперкубка Казахстана-2017 в составе "Кайрата", обладатель Суперкубка Казахстана-2024 в составе "Тобола".

5. Аслан Дарабаев - 7 титулов

Обладатель Суперкубка Казахстана-2010 в составе "Актобе", победитель Кубка Казахстана-2013 в составе "Шахтера", победитель Кубка Казахстана (2014, 2015) и Суперкубка Казахстана-2016 в составе "Кайрата", чемпион Казахстана-2022 и обладатель Суперкубка Казахстана-2023 в составе "Астаны".

4. Нуралы Алип - 8 титулов

Чемпион Казахстана-2020 и обладатель Кубка Казахстана (2018, 2021) в составе "Кайрата", чемпион России (2022, 2023, 2024) и победитель Суперкубка России (2022, 2023) в составе "Зенита".

Дополнение: 2 июня может выиграть Кубок России в составе "Зенита" и завоевать девятый трофей.

3. Асхат Тагыберген - 10 титулов

Чемпион Казахстана-2013 и обладатель Суперкубка Казахстана-2014 в составе "Актобе", чемпион Казахстана (2016, 2017) и победитель Кубка Казахстана-2016 в составе "Астаны", триумфатор Кубка Казахстана-2019 в составе "Кайсара", чемпион Казахстана-2021 и обладатель Суперкубка Казахстана (2021, 2022) в составе "Тобола", чемпион Казахстана-2023 в составе "Ордабасы".

2. Сергей Малый - 12 титулов

Обладатель Суперкубка Казахстана-2013 и Кубка Казахстана-2013 в составе "Шахтера", чемпион Казахстана (2016, 2017, 2018), победитель Кубка Казахстана-2016, обладатель Суперкубка Казахстана (2018, 2020) в составе "Астаны", чемпион Казахстана-2021 и обладатель Суперкубка Казахстана (2021, 2022) в составе "Тобола", чемпион Казахстана-2023 в составе "Ордабасы".

1. Абзал Бейсебеков - 14 титулов

Семикратный чемпион Казахстана (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022), двукратный победитель Кубка Казахстана (2012, 2016) и пятикратный обладатель Суперкубка Казахстана (2015, 2018, 2019, 2020, 2023) в составе "Астаны".

Если учитывать и тех, кто уже завершил карьеру, то Бейсебеков все еще уступает экс-защитнику сборной Казахстана Юрию Логвиненко. Он завоевал 16 трофеев за карьеру, причем распределил их поровну между "Актобе" и "Астаной". В каждом из клубов он выиграл по четыре чемпионства, по одному Кубку Казахстана, а также по три Суперкубка Казахстана.

Есть и те сборники, которые не завоевали ни одного трофея за карьеру. 35-летний Игорь Шацкий выходил в финал Кубка Казахстана и становился вторым в КПЛ, но до титулов так и не добрался. Сейчас в "Актобе" он надеется изменить эту тенденцию, а вместе с тем помочь завоевать свои первые трофеи 27-летнему Адильхану Танжарикову, 23-летнему Арману Кенесову и 21-летнему Максиму Самородову.

Еще один ветеран без трофеев находится в "Астане" - это 31-летний защитник Марат Быстров.

Фото: КФФ (1), ФК "Тобол" (2,12), IG/marochkin22 (3), IG/bateka_11 (4), ФК "Кайрат" (5,10), IG/asrankulov30 (6), IG/kff_team (7,13,17), IG/aimbetov9507 (8), ФК "Астана" (9,11), ФК "Зенит" (14), ФК "Ордабасы" (15), IG/sergey_malyy (16)©️