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Футбол

Владислав Прокопенко (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Казахстан (U-21) нп
Астана нп 80
Место рождения
Нур-Султан
Дата рождения
1 июля 2000 (21 год)
Пол
мужской
Рост, см
180
Вес, кг
62
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-15)

1

1+0

Международный юношеский (U-15) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Азербайджан - 2015 Казахстан (U-15)

3

180 4 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-17)

1

50
Товарищеские матчи 2016 Казахстан (U-16)

1

21
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Астана

1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Астана

Вторая лига Казахстана 2016 Астана-М

19

8+0

+3/-0

2

1303 5 (14)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-18)

2

2+0

131
Товарищеские матчи 2017 Казахстан (U-19)

2

90
Суперкубок Казахстана 2017 Астана

Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Астана

4

146 1 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Астана

Вторая лига Казахстана 2017 Астана-М

15

8+0

3

1223 14 (16)
Лига чемпионов 2017/18 Астана

Лига Европы 2017/18 Астана

2 (4)
Товарищеские матчи 2018 Казахстан (U-18)

1

Премьер-Лига Казахстана 2018 Астана

6

0+1

1

386 1 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Астана

1

1+0

90
Вторая лига Казахстана 2018 Астана-М

15

15+0

+1/-0

3

1285 1 (21)
Международный юношеский (U-18) турнир "Кубок Словакии-2018" Казахстан (U-18)

4

1+0

289 4 (4)
Международный юношеский (U-19) турнир "Мемориал Гранаткина" 2018 Казахстан (U-19)

3

1

1

191 4 (4)
Юношеская лига УЕФА 2018/19 Астана (U-19)

4

3+0

+1/-0

2

349
Товарищеские матчи 2019 Казахстан (U-21)

3

139
Суперкубок Казахстана 2019 Астана

Премьер-Лига Казахстана 2019 Астана

1

5 1 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Астана

1

70
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Астана-М

13

6+3

+1/-0

4

1066 13 (14)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021 Казахстан (U-21)

3

1+0

1

1

23 4 (6)
Лига Европы 2019/20 Астана

4 (4)
Юношеская лига УЕФА 2019/20 Астана (U-19)

1

0+1

78
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Актобе

10

2+1

510 1 (7)
Суперкубок Казахстана 2021 Астана

Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Астана

11

187 2 (14)
Международный молодежный (U-21) турнир "Кубок Антальи 2021" Казахстан (U-21)

3

177 5 (6)
Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023 Казахстан (U-21)

3

33 5 (5)
Вторая лига Казахстана 2021 Астана-М

10

12+0

+3/-0

1

644 2 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Астана

8

0+1

1

495 1 (4)
Лига конференций 2021/22 Астана

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