|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-15)
|
1
|
1+0
|
|
|
|Международный юношеский (U-15) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Азербайджан - 2015
|Казахстан (U-15)
|
3
|
|
|
|
|180
|4 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-17)
|
1
|
|
|
|
|50
|Товарищеские матчи 2016
|Казахстан (U-16)
|
1
|
|
|
|
|21
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Астана
|
|
|
|
|
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Астана
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2016
|Астана-М
|
19
|
8+0
|
+3/-0
|
2
|
|1303
|5 (14)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-18)
|
2
|
2+0
|
|
|
|131
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
|
|90
|Суперкубок Казахстана 2017
|Астана
|
|
|
|
|
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Астана
|
4
|
|
|
|
|146
|1 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Астана
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2017
|Астана-М
|
15
|
8+0
|
|
3
|
|1223
|14 (16)
|Лига чемпионов 2017/18
|Астана
|
|
|
|
|
|Лига Европы 2017/18
|Астана
|
|
|
|
|
|2 (4)
|Товарищеские матчи 2018
|Казахстан (U-18)
|
1
|
|
|
|
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Астана
|
6
|
0+1
|
|
1
|
|386
|1 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Астана
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2018
|Астана-М
|
15
|
15+0
|
+1/-0
|
3
|
|1285
|1 (21)
|Международный юношеский (U-18) турнир "Кубок Словакии-2018"
|Казахстан (U-18)
|
4
|
1+0
|
|
|
|289
|4 (4)
|Международный юношеский (U-19) турнир "Мемориал Гранаткина" 2018
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
1
|
1
|191
|4 (4)
|Юношеская лига УЕФА 2018/19
|Астана (U-19)
|
4
|
3+0
|
+1/-0
|
2
|
|349
|Товарищеские матчи 2019
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
|139
|Суперкубок Казахстана 2019
|Астана
|
|
|
|
|
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Астана
|
1
|
|
|
|
|5
|1 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Астана
|
1
|
|
|
|
|70
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Астана-М
|
13
|
6+3
|
+1/-0
|
4
|
|1066
|13 (14)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Казахстан (U-21)
|
3
|
1+0
|
|
1
|
1
|23
|4 (6)
|Лига Европы 2019/20
|Астана
|
|
|
|
|
|4 (4)
|Юношеская лига УЕФА 2019/20
|Астана (U-19)
|
1
|
0+1
|
|
|
|78
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Актобе
|
10
|
2+1
|
|
|
|510
|1 (7)
|Суперкубок Казахстана 2021
|Астана
|
|
|
|
|
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Астана
|
11
|
|
|
|
|187
|2 (14)
|Международный молодежный (U-21) турнир "Кубок Антальи 2021"
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
|177
|5 (6)
|Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
|33
|5 (5)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Астана-М
|
10
|
12+0
|
+3/-0
|
1
|
|644
|2 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Астана
|
8
|
0+1
|
|
1
|
|495
|1 (4)
|Лига конференций 2021/22
|Астана
|
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