Актауские фанаты, морской закат и яркая концовка: как прошел первый совместный турнир лиги Хабиба и Naiza

Автор: Димаш Тулегенов

В субботу, 16 июля, в Актау прошел первый совместный турнир по ММА организаций Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как все прошло.

Этого события ждали на протяжении долгого времени. Во-первых, сама лига Naiza давненько не проводила турнир в родном для себя регионе, а во-вторых, визит самого Хабиба Нурмагомедова, владельца Eagle FC, - событие невероятного масштаба.

Ивент был сам по себе особенным. Было решено проводить его под открытым небом, в амфитеатре на набережной Актау. Красивый вид на Каспийское море и атмосфера города, жители которого так любят спорт, создавали завораживающую обстановку. Многотысячную толпу болельщиков не остановила даже 40-градусная жара, которая стояла в Актау практически весь день.

Вид на море со стороны амфитеатра во время турнира

В первом же поединке порадовал своих болельщиков 24-летний казахстанец Мейрбек Тулегенов (4-1), выступающий в легчайшей весовой категории. Он победил соперника из Азербайджана сабмишеном в первом же раунде.

Самым сложным было то, что выходил на бой в своем городе, это большая ответственность. Готовиться было немного сложно (из-за жары), но, слава богу, все получилось. Посвящаю эту победу своей матери, она ждет меня дома. Дальнейшие планы? Я благодарю свою команду DAR Pro Team. Мне нужно будет поговорить со своими тренерами - Азизом Разыевым, Эдуардом Базровым, и дальше решим. Что касается остановки боя, то я сделал свою работу. Когда я взял его руку на болевой, то был звук, что-то вроде хруста. Мои родные и друзья из Атырау и Актау - они все здесь, также здесь была моя сестра.

В следующем бою американец(12-4-1) удушающим приемом во втором раунде заставил капитулировать казахстанца(2-1). Интересно, что опытный Хенл в ходе противостояния сломал руку, но это не помешало ему победить.

В интервью после боя он отметил, что это особенное выступление для него. Джозеф назвал Казахстан очень красивой страной и поблагодарил лигу Naiza за возможность подраться в этом карде. Он отметил, что погода действительно была очень жаркой, но победа - это самое главное.

Сабмишеном во втором раунде победу одержал казахстанец Болат Заманбеков (4-1), выступающий в наилегчайшей весовой категории. Он бился с молодым оппонентом из Кыргызстана и в итоге сумел порадовать местную публику.

К концу предварительного карда набережная города Актау была заполнена чуть ли не по максимуму. Фанаты скандировали имена казахстанских бойцов и горячо поддерживали своих соотечественников.

К сожалению, это не помогло казахстанцу Аслану Утегалиеву (9-8), который проиграл Магомеду Аль-Абдулле (10-1-1) решением судей.

Но уже следом в клетку вышел местный любимец Руслан Сариев (13-1). Бывший претендент на пояс Eagle в наилегчайшем весе встретился с представителем Naiza бразильцем Кайком Аленкаром (10-3). В итоге Руслан нокаутировал оппонента в первом же раунде, чем вызвал настоящую эйфорию у всех зрителей.

Если честно, то здесь атмосфера немного другая. Много болельщиков, все поддерживают, и нужно сказать, что у меня не было ни шанса проиграть! Не важно, как именно, но я обязан был выиграть! К этому поединку я готовился в Актау, а соперника мы и так знали, так как он уже бился с Ашимовым и Алмабаевым. Теперь дальше пояс, я хочу забрать его! Мансур (Малачиев - чемпион Eagle FC. - Прим. ред.), где ты, где мой пояс?

Также Сариев отметил, что перед боем с Хабибом разговоров о статусе претендентского боя не было. Боец не очень уверен в том, что ему сразу дадут титульник, так как в скором времени, по его информации, в лиге разыграют временный пояс. Но Руслан сообщил, что будет готов выйти в клетку в любой момент и такого большого перерыва, какой был с начала 2021 года, больше не будет.

На вопрос о том, что он сказал Хабибу после боя, Руслан ответил: "Попросил у него пояс, а он просто кивнул головой". Топовый боец отметил, что если со здоровьем все будет в порядке, то он будет готов выйти подраться уже на августовском турнире в Нур-Султане, который ранее был анонсирован Хабибом.

Другой казахстанец(1-3), к сожалению, проиграл россиянину(18-14), и на этом предварительный кард ивента подошел к концу.

К этому моменту уже все болельщики и главные лица турнира наблюдали за ходом ивента вживую. Хабиб Нурмагомедов сидел в первом ряду, а рядом с ним был главная звезда казахстанского ММА Шавкат Рахмонов.

Главный кард начался с поражения опытного казахстанца Игоря Свирида (18-11). Его оппонентом был непобежденный россиянин Шамиль Магомедов (10-0), который одержал юбилейную викторию в профессиональной карьере.

Затем был титульный поединок в легчайшем весе Eagle FC, где выявляли сильнейшего два непобежденных россиянина. В итоге Ренат Хавалов (6-0) сохранил пояс чемпиона, нанеся досадное поражение Рамазану Амаеву (7-1).

Многого болельщики ждали от казахстанца(7-2). Но в итоге он проиграл в титульном поединке Naiza в среднем весе россиянину(10-3). Все завершилось удушающим приемом в первом же раунде.

Я знал, что Naiza - это молодая и развивающаяся лига. У меня появилась возможность подраться за титул, и мы сразу же согласились, хотя соперник очень сильный. Я всегда рассчитываю на целую дистанцию в пять раундов, а там уже в зависимости от того, как идет бой. Когда я душил, он постучал и я не отпустил, потому что реакции рефери не было. И когда он стучал снова, то я уже отпустил и поединок был остановлен. Я знаю, что у Мурада отличная любительская карьера, он побеждал Анкалаева. Мы знали, что в борьбу не стоит лезть, она у него сильная. Я посоветуюсь со своими тренерами относительно того, когда я вернусь в клетку снова. Это мой второй раз в Казахстане, я уже был в Нур-Султане. Мне очень нравится местный народ, это очень культурные и добрые люди, которые всегда улыбаются. Мне было приятно сюда вернуться.

После своего успеха Шамилов пообщался с журналистами:

Зато казахстанских фанатов ждала большая радость в главном событии вечера. Казахстанец Даурен Ермеков (15-5) стал временным чемпионом Eagle FC в среднем весе, нокаутировав россиянина Гамзата Хирамагомедова (9-2).

После окончания боя Ермеков заявил, что готов выйти в клетку еще дважды до конца года. Он изъявил желание подраться с Фаридуном Одиловым в объединительном титульном противостоянии Eagle FC, а затем взять реванш у чемпиона AMC Fight Nights Владимира Минеева.

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Турнир закончился поздно ночью по времени Актау, но это не помешало зрителям досмотреть все бои до победного конца, а затем вместе с главным героем мейн-ивента порадоваться успеху. Публика не утихала даже после объявления результата поединка.

Отметим, что это был первый совместный турнир двух организаций. Руководители промоушенов заявляли о желании проводить подобные мероприятия по несколько раз в год, причем как в Казахстане, так и в России.

Фото: Vesti.kz, Димаш Тулегенов (1), Naiza (2, 3)©️

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