Казахстанец упустил титул на турнире Naiza и лиги Хабиба

Россиянин Руслан Шамиловым (10-3) стал чемпионом лиги Naiza в среднем весе на первом совместном турнире бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В соглавном бою турнира россиянин встречался с казахстанцем Мурадом Абдурахмановом (7-2) и "задушил" конкурента в первом раунде.

AND NEW!



Ruslan Shamilov def. Murad Abdurakhmanov via submission at 2:47 of Round 1



