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Новости спорта MMA Naiza
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Казахстанец задушил конкурента на турнире Naiza и лиги Хабиба

Казахстанец задушил конкурента на турнире Naiza и лиги Хабиба
©кадр с видео

Казахстанец Болат Заманбеков (4-1) одержал досрочную победу на первом совместном турнире бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Актау Заманбеков проводил бой с Сыймыком Элдияр Уулу (1-1) из Кыргызстана и выиграл противостояние удушающим приемом во втором раунде.

В поединке двух бойцов из России Алан Макитов (4-2) по очкам победил Ивана Романова (7-1).

Ранее прошли еще несколько боев турнира по ММА - в них участвовали казахстанские бойцы.

Прямая трансляция совместного турнира Naiza и лиги Хабиба в Актау

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Метки:
Naiza MMA Казахстан Eagle FC Бои по смешанным правилам

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