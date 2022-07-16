Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA Naiza
Комментарии

Прямая трансляция совместного турнира Naiza и лиги Хабиба в Актау

Прямая трансляция совместного турнира Naiza и лиги Хабиба в Актау
©instagram.com/eaglefcmma/

Сегодня, 16 июля, в Актау пройдет первый совместный турнир бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, сообщает корреспондент Vesti.kz.

16 поединков пройдут прямо на берегу Каспийского моря. 

Ивент начнется в 19:00 по местному времени (в 20:00 по Нур-Султану). Он будет транслироваться на YouTube-канале организации.

Всего на турнире выступят 32 бойца, девять из которых являются казахстанцами. Родную публику постараются порадовать Болат Заманбеков (3-1) и Руслан Сариев (12-1) из наилегчайшего веса, Мейрбек Тулегенов (3-1) и Аслан Утегалиев (9-7) из легчайшего, легковес, средневесы Роман Жомарт (2-0) и Игорь Свирид (18-10), а также полутяжеловес Захар Рябов (1-2).

Кроме того, титульные поединки в среднем весе проведут казахстанцы Мурад Абдурахманов (7-1) и Даурен Ермеков (14-5). Абдурахманов выступит в соглавном событии вечера и подерется за пояс чемпиона лиги Naiza, а Ермеков возглавит турнир поединком за временный титул Eagle FC. Также в главном карде пройдет титульный поединок Eagle FC в легчайшем весе между двумя небитыми россиянами - Ренатом Хаваловым (5-0) и Рамазаном Амаевым (7-0).

Предварительный кард:
1. Мейрбек Тулегенов (Казахстан, 3-1) - Джейхун Годжали (Азербайджан, 0-1)
2. Роман Жомарт (Казахстан, 2-0) - Джозеф Хенл (США, 11-4-1)
3. Мавлет Амиров (Россия, 9-2-1) - Бахтияр Оразгельдыев (Россия, 3-0)
4. Тамерлан Хаджимурадов (Россия, 3-0-1) - Дуглас Рибейро де Оливейра (Бразилия, 11-6)
5. Магомед Гаджиясулов (Россия, 5-0) - Норик Тадевосян (Россия, 2-1)
6. Болат Заманбеков (Казахстан, 3-1) - Сыймык Элдияр Уулу (Кыргызстан, 1-0)
7. Иван Романов (Россия, 6-0) - Алан Макитов (Россия, 3-2)
8. Рамазан Гасанов (Россия, 7-0) - Насим Шарипов (Таджикистан, 2-5)
9. Магомед Аль-Абдулла (Россия, 9-1-1) - Аслан Утегалиев (Казахстан, 9-7)
10. Руслан Сариев (Казахстан, 12-1) - Кайк Аленкар (Бразилия, 10-2)
11. Сергей Калинин (Россия, 7-2) - Нуцалхан Умаханов (Россия, 7-1-0-1)
12. Захар Рябов (Казахстан, 1-2) - Константин Андрейцев (Россия, 17-14)

Главный кард:
13. Шамиль Магомедов (Россия, 9-0) - Игорь Свирид (Казахстан, 18-10)
14. Ренат Хавалов (Россия, 5-0) - Рамазан Амаев (Россия, 7-0)
15. Мурад Абдурахманов (Казахстан, 7-1) - Руслан Шамилов (Россия, 9-3)
16. Даурен Ермеков (Казахстан, 14-5) - Гамзат Хирамагомедов (Россия, 9-1)

На турнире будет присутствовать владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов, а также много почетных гостей, среди которых и непобежденный боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов (16-0).

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA Казахстан Naiza Eagle FC

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 11:04
Naiza
Прямая трансляция совместного турнира Naiza и лиги Хабиба в Актау Прямая трансляция совместного турнира Naiza и лиги Хабиба в Актау
Вчера , 23:12
Naiza
40 тысяч человек на 42-градусной жаре, или как совместный турнир Naiza и лиги Хабиба идет на рекорд в Актау 40 тысяч человек на 42-градусной жаре, или как совместный турнир Naiza и лиги Хабиба идет на рекорд в Актау
Вчера , 21:02
Naiza
Хабиб анонсировал турнир в Нур-Султане Хабиб анонсировал турнир в Нур-Султане
Вчера , 19:35
Naiza
Хабиб прибыл в Актау на турнир под эгидой своего промоушена Хабиб прибыл в Актау на турнир под эгидой своего промоушена
Вчера , 11:39
Naiza
Шавкат Рахмонов сыграл в баскетбол с популярным рэпером против "Льва Дагестана" Шавкат Рахмонов сыграл в баскетбол с популярным рэпером против "Льва Дагестана"
14 июля, 21:46
Naiza
"Братишка, где ты?". Казахстанец обратился к бойцу из России после угрозы "уронить" "Братишка, где ты?". Казахстанец обратился к бойцу из России после угрозы "уронить"
14 июля, 17:15
Naiza
Совместный турнир Naiza и лиги Хабиба в Актау: кто будет драться и где смотреть Совместный турнир Naiza и лиги Хабиба в Актау: кто будет драться и где смотреть
14 июля, 16:13
Naiza
Угрожавший казахстанцу боец из России сорвал вылет на поединок. Подробности Угрожавший казахстанцу боец из России сорвал вылет на поединок. Подробности
13 июля, 10:17
Naiza
Казахстанского бойца пообещали уронить на глазах его зрителей Казахстанского бойца пообещали уронить на глазах его зрителей
9 июля, 18:46
Naiza
Казахстанский боец получил нового соперника на турнире с участием Хабиба Казахстанский боец получил нового соперника на турнире с участием Хабиба
8 июля, 16:33
Naiza
Хабиб и Шавкат Рахмонов примут участие в турнире по ММА в Актау Хабиб и Шавкат Рахмонов примут участие в турнире по ММА в Актау
4 июля, 20:00
Naiza
Хабиб приедет в Казахстан. Подробности Хабиб приедет в Казахстан. Подробности
12 июня, 00:08
Naiza
Определились победители титульных боев на турнире Naiza 40 в Алматы Определились победители титульных боев на турнире Naiza 40 в Алматы
11 июня, 23:25
Naiza
Победивший экс-бойца UFC казах сделал смелое заявление Победивший экс-бойца UFC казах сделал смелое заявление
11 июня, 22:38
Naiza
Сотворивший сенсацию в бою с "казахстанским МакГрегором" узбек согласился на реванш Сотворивший сенсацию в бою с "казахстанским МакГрегором" узбек согласился на реванш
11 июня, 22:12
Naiza
"Казахстанский МакГрегор" сенсационно проиграл бойцу из Узбекистана "Казахстанский МакГрегор" сенсационно проиграл бойцу из Узбекистана
11 июня, 21:55
Naiza
Кумыс после нокаута. Казахстанец высказался о яркой победе на турнире Naiza 40 Кумыс после нокаута. Казахстанец высказался о яркой победе на турнире Naiza 40
11 июня, 21:42
Naiza
Страшный нокаут за 27 секунд случился на турнире по ММА в Алматы Страшный нокаут за 27 секунд случился на турнире по ММА в Алматы
11 июня, 21:14
Naiza
Казахстанец за 20 секунд забил экс-бойца UFC Казахстанец за 20 секунд забил экс-бойца UFC
11 июня, 20:28
Naiza
Казахстанец отметился мощным нокаутом на турнире по ММА Казахстанец отметился мощным нокаутом на турнире по ММА
11 июня, 19:50
Naiza
Шавкат Рахмонов помог сестре досрочно выиграть третий бой в ММА Шавкат Рахмонов помог сестре досрочно выиграть третий бой в ММА
11 июня, 18:35
Naiza
Непобежденный казахстанец за 80 секунд выиграл 7-й бой подряд в ММА Непобежденный казахстанец за 80 секунд выиграл 7-й бой подряд в ММА
11 июня, 17:59
Naiza
Сестра Шавката Рахмонова нокаутировала в первом раунде дебютантку-красавицу Сестра Шавката Рахмонова нокаутировала в первом раунде дебютантку-красавицу
11 июня, 17:29
Naiza
Казахстанец за 27 секунд усыпил узбека в дебютном бою в ММА Казахстанец за 27 секунд усыпил узбека в дебютном бою в ММА
10 июня, 18:52
Naiza
"Будет жарко". Участники юбилейного турнира Naiza FC пообещали удивить зрителей в Алматы "Будет жарко". Участники юбилейного турнира Naiza FC пообещали удивить зрителей в Алматы
8 июня, 15:34
Naiza
Хочешь на крутой турнир NAIZA 40 по ММА? Читай условия и участвуй Хочешь на крутой турнир NAIZA 40 по ММА? Читай условия и участвуй
30 мая, 09:49
Naiza
Хабиб будет сотрудничать с казахстанской лигой? Появились подробности Хабиб будет сотрудничать с казахстанской лигой? Появились подробности
27 мая, 16:47
Naiza
Глава Naiza Fighting раскрыл гонорары бойцов и анонсировал турниры на 2022 год Глава Naiza Fighting раскрыл гонорары бойцов и анонсировал турниры на 2022 год
24 мая, 14:11
Naiza
"Любой может попасть в UFC". Саят Абдрахманов - об уровне лиги Naiza, сестре Рахмонова и популяризации ММА "Любой может попасть в UFC". Саят Абдрахманов - об уровне лиги Naiza, сестре Рахмонова и популяризации ММА
24 мая, 13:35
Naiza
"Цель - побороться за пояс". Менеджер Абдрахманов - о карьере экс-файтера UFC в Казахстане "Цель - побороться за пояс". Менеджер Абдрахманов - о карьере экс-файтера UFC в Казахстане

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus