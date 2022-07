Казахстанец забил конкурента и стал чемпионом лиги Хабиба

Казахстанец Даурен Ермеков (14-5) выиграл поединок за временный титул Eagle FC на первом совместном турнире бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном поединке Ермеков в пятираундовом противостоянии встречался с Гамзатом Хирамагомедовом (9-1) из России. Во втором раунде казахстанец перевел соперника на настил и забил его ударами в голову.

Рефери досрочно остановил противостояние - победа техническим нокаутом. Бой мог завершиться в первой пятиминутке, когда казахстанец потряс соперника, но развить успех не смог.

AND NEW! 🏆



Dauren Ermekov stops Gamzat Khiramagomedov in the first and becomes the Interim Eagle FC Middleweight Champion!



👉 Watch #EagleFC48 LIVE and FREE NOW at https://t.co/QslxaiHw1p pic.twitter.com/6uMv6yZHJ6