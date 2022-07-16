Бразильский боец заставил сдаться россиянина на турнире Naiza и лиги Хабиба

Бразилец Дуглас Рибейро де Оливейра (12-6) заставил соперника досрочно сдаться на первом совместном турнире бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Актау южноамериканец встречался с россиянином Тамерланом Хаджимурадовым (3-1-1) и нанес ему первое поражение. После второго раунда конкурент отказался от продолжения поединка.

В российском дерби Бахтияр Оразгельдыев (4-0) техническим нокаутом с добиванием во втором раунде выиграл у Мавлета Амирова (Россия, 9-3-1).

Шестую победу подряд одержал Магомед Гаджиясулов (6-0), который досрочно выиграл у соотечественника из России Норик Тадевосян (2-2).

Ранее прошли еще два боя турнира по ММА - в них участвовали казахстанских бойцы.

Прямая трансляция совместного турнира Naiza и лиги Хабиба в Актау

Казахстанец досрочно выиграл на турнире Naiza и лиги Хабиба в Актау

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