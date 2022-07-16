Казахстанец досрочно выиграл на турнире Naiza и лиги Хабиба в Актау

Казахстанец Мейрбек Тулегенов (Казахстан, 4-1) одержал досрочную победу на первом совместном турнире бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В стартовом поединке события Тулегенов болевым приемом на руку в первом раунде выиграл у Джейхуна Годжалиа (0-2) из Азербайджана.
В другом бою турнира казахстанец Роман Жомарт (2-1) во втором раунде удушающим приемом проиграл американцу Джозефу Хенле (12-4-1)
Прямая трансляция совместного турнира Naiza и лиги Хабиба в Актау
Ознакомиться с полным кардом боев в Актау и посмотреть турнир в прямой трансляции можно здесь.
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