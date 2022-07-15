Хабиб анонсировал турнир в Нур-Султане

Экс-чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил о проведении турнира в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его словам ивент в столице пройдет 21 августа. Об этом он объявил на пресс-конференции в Актау в преддверии первого совместного турнира бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, который принадлежит Хабибу.

Добавим, что турнир в Актау состоится завтра, 16 июля. 18 поединков пройдут прямо на берегу Каспийского моря.

Хабиб прибыл в Актау на турнир под эгидой своего промоушена

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