"Хабиб знает, как я пахал". Даурен Ермеков - о дальнейших планах и поединках с двумя чемпионами

Новый временный чемпион среднего веса Eagle Fighting Championship Даурен Ермеков (15-5) поделился своим мнением о победе над Гамзатом Хирамагомедовым (9-2). Также в интервью журналистам казахстанец рассказал о желании подраться с двумя другими чемпионами и разговоре с владельцем лиги Хабибом Нурмагомедовым, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок, который возглавил совместный ивент Eagle FC и лиги Naiza в Актау, завершился победой Ермекова техническим нокаутом во втором раунде.

- Всем огромное спасибо! На своей земле завоевал временный пояс, но я хочу настоящий пояс! Поэтому жду не дождусь этого боя.

- Когда должен состояться бой с Фаридуном Одиловым (чемпионом. - Прим. ред.)?

- Сейчас в октагоне был разговор, что хотят в декабре организовать, может быть, даже в Казахстане.

- Одилов будет самым сильным соперником в твоей карьере?

- Не скажу, что кто-то сильный, а кто-то нет. Все мои соперники помогли мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Фаридун тоже неплохой боец, я готов решить этот вопрос.

- Скажи несколько слов о Хирамагомедове...

- Да, спасибо Гамзату за то, что раскрутил этот бой. Я сам неактивен, даже в плане соцсетей, не люблю все это вести. А он говорит как есть, и его не изменить. Спасибо ему, что закатили этот бой. Я, конечно, ожидал большего, думал, что порубимся пять раундов. Но я видел, что после первого раунда он уже подсел.

- Удивила его челюсть? Один раз ты жестко попал...

- Я не почувствовал, что попал. Я голову поднял и вижу, что он уже на канвасе, что не может меня найти, глаза закатились. Я пошел вперед.

- Когда ты добивал соперника, то это происходило возле его угла. Его команда просила рефери не останавливать бой?

- Его секунданты просили его встать. Он голову поднял, но встать не смог, потому что я его держал и контролировал, ему было тяжело. Я добивал и думал, что судья раньше остановит, но пришлось побольше ударов нанести.

- Это был самый эмоциональный бой в твоей карьере?

- Перед своим народом не хотелось упасть лицом в грязь, кровь из носу необходимо было побеждать. Я это сделал и это доказал, поэтому я рад.

- Интересен ли тебе реванш с Владимиром Минеевым (чемпионом Fight Nights. - Прим. ред.)?

- Конечно. После боя с ним я уже кардинально пересмотрел свой тренировочный процесс, после этого я изменился, доказал это. Я не против реванша. В реванше был бы совсем другой исход.

- Что бы ты изменил в реванше?

- Не хотелось бы на кого-то накидывать свои проблемы, но они были. Я виню в этом только себя. Обещаю, что в случае реванша будет совсем другой исход.

- Ты бы выбрал сначала подраться с Одиловым или с Минеевым?

- Кто первым будет готов - с тем и буду согласен. За полгода мне хотелось бы еще два боя провести, и с одним, и с другим.

- Три года назад ты становился временным чемпионом GFC. Ситуация сейчас несколько другая, но фактически тот пояс ты так и не проиграл. Насколько сильно ты изменился за эти годы?

- Конечно, поменялось многое, тогда была другая организация. Это уже второй временный пояс, и хотелось бы (побиться за основной)... По сути, мы должны были здесь подраться с Фаридуном, но не знаю, почему он отказался. Может, из-за того, что, когда он здесь дрался с Шавкатом, то у него не получилось выиграть. Может, он хотел посмотреть на бой и понять, кто сильнее, я или Гамзат.

- Что сказал Хабиб после боя?

- Поздравил, сказал, что я заслужил. Он знает, как я пахал и отдавал самого себя, он - свидетель.

- Ты готов провести бой в Таджикистане, если Одилов захочет подраться у себя дома?

- Спокойно. Я, наоборот, люблю драться не дома, мне легче даются выездные поединки.

Напомним, что Ермеков уже становился временным чемпионом лиги GFC (предыдущее название Eagle FC. - Прим. ред.) в 2019 году, но впоследствии лишился этого звания без боя.

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Фото: Eagle FC©️

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