Лондонский "Челси" рассматривает возможность покупки нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора. Ради перехода 22-летнего бразильца лондонский клуб готов выложить 150 миллионов евро, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Если этот трансфер состоится, то станет рекордной продажей в истории "Реала". 100 миллионов евро было выручено за уход Криштиану Роналду в "Ювентус" в 2018 году. Около 70 миллионов евро "сливочные" получили за переход Рафаэля Варана в "Манчестер Юнайтед" в 2021-м.

Винисиус сталкивается в чемпионате Испании с расизмом, поэтому может рассмотреть уход в другую лигу, где ситуация с этим вопросом более благоприятная.

Работу в английской премьер-лиге (АПЛ) по искоренению расизма отмечают многие футбольные деятели, в том числе главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Напомним, что во время матча 35-го тура Ла Лиги Винисиус подвергся расистским оскорблениям. Также бразилец поучаствовал в потасовке с футболистами "Валенсии" в компенсированное ко второму тайму время и был удален. Эта прямая красная карточка стала первой в карьере форварда.

Позже Комитет по спортивным соревнованиям федерации рассмотрел инцидент и отменил красную карточку бразильца.