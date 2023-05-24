Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Франция
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол
Комментарии

Красная карточка Винисиуса отменена. Помощник судьи получил пожизненный бан

Красная карточка Винисиуса отменена. Помощник судьи получил пожизненный бан
©twitter.com/vinijr

Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации рассмотрел удаление нападающего "Реала" Винисиуса в матче 35-го тура Ла Лиги с "Валенсией" (0:1), сообщают Vesti.kz.

Бразильский нападающий был удален на 90+7-й минуте за удар рукой по лицу игрока "Валенсии" Уго Дуро. Рефери встречи Рикардо Де Бургос Бенгоечеа показал ему красную карточку после просмотра VAR. Однако ассистент главного судьи представил неполный повтор, за что получил пожизненную дисквалификацию.

Красная карточка Винисиуса отменена комитетом по спортивным соревнованиям. Таким образом 22-летний нападающий сможет сыграть против "Райо Вальекано" в рамках 36-го тура Ла Лиги (24 мая). Причиной отмены дисквалификации является отсутствие полного объема информации об инциденте.

Напомним, что в ходе той игры Винисиус подвергался расистским оскорблениям. "Реал" уже обратился в генпрокуратуру Испании по этому поводу.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Реал Мадрид Ла Лига

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus