Скандал в Ла Лиге: звезда "Реала" подвергся расистским оскорблениям, расплакался и подрался

Скандалом закончился матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу между "Валенсией" и "Реалом", сообщают Vesti.kz. По ходу игры нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор подвергся подвергся расистским оскорблениям, а в концовке встречи получил красную за участие в массовой потасовке.

Все началось с 70-й минуты, когда Винисус заявил: "Я больше не хочу играть", сигнализируя об оскорблениях расистского содержания со стороны болельщиков "Местальи". Бразилец сообщил об этом арбитру Рикардо Де Бургосу и делегату матча. После этого по громкоговорителю призвали фанатов прекратить расистские оскорбления. По последним рекомендациям ФИФА в таких ситуациях судья мог остановить или даже прервать матч в случае повторения инцидентов.

Игра продолжилась, и вскоре Винисиус, указав конкретного болельщика, попросил повторить призыв через систему громкой связи стадиона. Третье предупреждение означало бы приостановку матча. Сообщается, что в этот момент сам арбитр встречи успокоил бразильца, попросив не беспокоиться.

Если бы игра была прервана, "Валенсия" получила бы техническое поражение.

Сам Винисиус Жуниор не смог сдержать слез после того, как болельщики "Валенсии" оскорбляли его во время матча.

По данным твиттера Madrid Xtra, болельщики "Валенсии" кричали форварду "Винисиус, умри". После этого бразилец заплакал.

В протоколе матча упоминается, что на 73-й минуте игры зритель на южной трибуне стадиона "Валенсии" начал выкрикивать "Обезьяна, обезьяна!" в адрес бразильца.

На этом "приключения" Винисиуса не закончились - он получил красную карточку. Бразилец принял прямое участие в потасовке с футболистами "Валенсии" в компенсированное ко второму тайму время. Это удаление прямой красной карточкой стало первым в карьере для форварда.





После игры Винисиус прокомментировал инциденты, выложив пост в твиттере:

"Это случилось не в первый раз, не во второй и не в третий. Расизм - это нормально в Ла Лиге. Руководство лиги считает это нормальным, федерация тоже, а соперники это поощряют. Мне очень жаль. Чемпионат, когда-то принадлежавший Роналдиньо, Роналду, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам. Прекрасная страна, которая приняла меня и которую я полюбил, согласилась экспортировать в мир образ расистской страны. Мне жаль испанцев, которые не согласны с этим, но сегодня в Бразилии Испания известна как страна расистов. И, к сожалению, видя, что происходит каждую неделю, я не могу опровергнуть это. Я согласен. Но я сильный и пойду до конца против расистов. Даже если далеко отсюда".

Со своей стороны, "Валенсия" выступила с заявлением по поводу скандала, отметив, что клуб "осуждает любые оскорбления и нападения в футболе":

"Клуб твердо привержен ценностям уважения и спортивного поведения и подтверждает свою позицию против физического и словесного насилия на стадионах. Таким образом, мы опечалены событиями, произошедшими во время матча 35-го тура Ла Лиги с "Реалом". Хотя это отдельный эпизод, оскорбления в адрес любого игрока соперника неуместны в футболе и не соответствуют ценностям "Валенсии". Клуб расследует случившееся и примет самые строгие меры к виновным. "Валенсия" также осуждает любые оскорбления и просит максимального уважения к нашим болельщикам. Решительно осуждая эти отдельные инциденты, "Валенсия" благодарна присутствовавшим болельщикам, которых было более 46 тысяч, за их поддержку команды".

Руководство Ла Лиги не оставит без внимания инциденты и проведет свое расследование случившегося.

"С учетом инцидентов, произошедших во время матча на стадионе "Месталья", Ла Лига сообщает, что запросила все доступные видео и фотоматериалы для проведения расследования. Как только расследование будет завершено, в случае обнаружения преступлений на почве расизма Ла Лига приступит к соответствующим юридическим действиям. Ла Лига также расследует эпизоды с якобы расистскими оскорблениями в адрес Винисиуса за пределами стадиона "Месталья". Ла Лига всегда проявляла инициативу в случае возникновения расистских инцидентов в отношении игрока "Реала" Винисиуса. За последние два сезона Ла Лига девять раз подавала жалобу в соответствующий комитет федерации, государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, прокуратуру и суды. Ла Лига на протяжении многих лет борется с таким поведением и продвигает позитивные ценности в спорте не только на поле, но и за его пределами", - сообщает пресс-служба Ла Лиги.

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