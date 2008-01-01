|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Кулагер
|Темиртау
|3:2
|Велоспорт. Тур де Франс - 2020
|Групповая гонка. Этап 4. Систерон - Orcieres-Merlette (160.5 km)
|17:30
|Теннис. Открытый Чемпионат США 2020
|Балаш
|Кукушкин
|0:3
|Эдмунд
|Бублик
|3:1
|Рыбакина
|Завацкая
|2:0
|Монтгомери
|Путинцева
|0:2
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Острава (Чехия)-2020"
|Сафиуллин
|Попко
|21:30
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Прага (Чехия) -2020"
|Талаба, Сакариас
|Данилина, Сизикова
|0:0
|Теннис. Турнир серии ITF - "Новомосковск (Украина) - 2020"
|Евсеев
|Фернандес Флорес
|2:0
|Орлов, Евсеев
|Биттун Козмин, Чжу
|0:0
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Окжетпес
|Шахтер
|1:1
|Ордабасы
|Кайрат
|1:3
|Астана
|Тараз
|1:1
|Кызыл-Жар СК
|Каспий
|1:0
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Даугавпилс
|Валмиера
|0:2
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Каганат
|Кара-Балта
|16:00
|Футбол. Кубок Беларуси 2020/21
|Химик Св
|Рух Бр
|0:3
|Спутник Рч
|Белшина
|3:2 ДВ
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Спартак М
|Арсенал Т
|2:1
|Химки
|Ротор
|1:1
|Локомотив М
|Зенит
|0:0
|Ахмат
|ЦСКА М
|0:3
|Краснодар
|Ростов
|1:1
|Сочи
|Урал
|0:0
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Висла Кр
|Шленск
|1:3
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Беерсхот
|Стандард
|0:3
|Футбол. Чемпионат Словакии 2020/21
|Сеница
|Нитра
|0:0
|Футбол. Суперкубок Англии 2020
|Арсенал
|Ливерпуль
|1:1 п. 5:4
|Футбол. Чемпионат Армении 2020/21
|Гандзасар-Капан
|Лори
|21:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Шинник
|2:1
|Чайка Пс
|Факел
|2:1
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Мусадилов
|Томпсон
|1:0 КО
|Велоспорт. Тур де Франс - 2020
|Групповая гонка. Этап 2. Ницца - Ницца (186 km)
|17:20
|Групповая гонка. Этап 3. Ницца - Систерон (198 km)
|16:20
|Велоспорт. Париж - Брюссель 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 203,7 км.
|14:20
|Теннис. Открытый Чемпионат США 2020
|Балаш
|Кукушкин
|0:3
|Эдмунд
|Бублик
|3:1
|Рыбакина
|Завацкая
|2:0
|Монтгомери
|Путинцева
|0:2
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Прага (Чехия) -2020"
|Керкхове
|Данилина
|1:2
|Данилина
|Озген
|1:2
|Теннис. Выставочные матчи 2020
|Ломакин
|Ариас
|1:2
|Ломакин
|Арконада
|0:2
|Теннис. Турнир серии ITF - "Новомосковск (Украина) - 2020"
|Евсеев
|Фернандес Флорес
|2:0
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|ЦСКА
|Спартак
|5:2
|Кулагер
|Темиртау
|3:2
|Велоспорт. Тиррено - Адриатико 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Лидо-ди-Камайоре - Лидо-ди-Камайоре (133 km)
|Групповая гонка. Этап 2. Камайоре - Фоллоника (201 km)
|Велоспорт. Тур де Франс - 2020
|Групповая гонка. Этап 4. Систерон - Orcieres-Merlette (160.5 km)
|17:30
|Групповая гонка. Этап 5. Гап - Privas (183 km)
|17:20
|Групповая гонка. Этап 6. Le Teil - Mont Aigoual (191 km)
|16:10
|Групповая гонка. Этап 7. Мийо - Лавор (168 km)
|17:35
|Групповая гонка. Этап 8. Cazères - Loudenvielle (141 km)
|17:35
|Групповая гонка. Этап 9. По - Ларёнс (153 km)
|16:50
|Групповая гонка. Этап 10. Le Château-d'Oléron-Saint-Martin-de-Ré (168.5 km)
|17:45
|Теннис. Открытый Чемпионат США 2020
|Пера
|Дияс
|04:00
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Острава (Чехия)-2020"
|Сафиуллин
|Попко
|21:30
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Корденонс (Италия) -2020"
|Маэстрелли, Нарди
|Бехар, Голубев
|15:00
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Прага (Чехия) -2020"
|Талаба, Сакариас
|Данилина, Сизикова
|0:0
|Теннис. Турнир серии ITF - "Новомосковск (Украина) - 2020"
|Орлов, Евсеев
|Биттун Козмин, Чжу
|0:0
|Футбол. Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Фарерские острова (U-21)
|Израиль (U-21)
|22:00
|Казахстан (U-21)
|Черногория (U-21)
|19:00
|Северная Македония (U-21)
|Испания (U-21)
|22:45
|Футбол. Лига наций 2020/21
|Литва
|Казахстан
|22:00
|Беларусь
|Албания
|00:45
|Казахстан
|Беларусь
|20:00
|Албания
|Литва
|00:45
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Абдыш-Ата
|Алай(II)
|11:00
|Нефтчи КА
|Дордой Бш
|16:30
|Алга-Бишкек
|Каганат
|16:30
|Футбол. Кубок Эмиратов 2020/21
|Аль-Айн
|Хаур-Факкан
|21:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Торпедо М
|11:00
|Шинник
|Чайка Пс
|17:00
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|ЦСКА
|Ак Барс
|22:30
|Динамо Р
|Барыс
|20:00
|Трактор
|Автомобилист
|20:00
|Локомотив
|Спартак
|22:00
|Торпедо Н
|Салават Юлаев
|22:00
|Металлург М
|Куньлунь Ред Стар
|20:00
|ЦСКА
|Сочи
|22:30
|Северсталь
|Салават Юлаев
|20:00
|Динамо Мн
|Барыс
|20:10
|Металлург М
|Сочи
|18:00
|Нефтехимик
|Витязь
|20:00
|ЦСКА
|Барыс
|22:30
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Кулагер
|Темиртау
|13:00
|Алматы
|Сарыарка