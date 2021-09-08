Наша дисциплина? Казахстанские киберспортсмены в лидерах по числу участников на международном турнире по PUBG Mobile

Шестую часть участников PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile Pro League - Season 2 в СНГ-регионе составляют казахстанцы, передает корреспондент Vesti.kz.

Всего в соревновании принимают участие 20 команд, за которые играют 103 киберспортсмена из десяти стран. 16 киберспортсменов представляют Казахстан. Это второй показатель, по которому опережают только российские геймеры - их число составляет 53 игрока, что является половиной от количества всех участников.

Отметим, что казахстанцы разбросаны по шести командам. Наибольшее представительство у коллективов Xgame и Pioner Team (десять человек). Еще трое: Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев и Аскар DGR Ахметов - выступают за Konina Power. Остальные киберспортсмены представляют три разных коллектива: VVV CASH, Fazer Clan, Masons eSports.

Турнир продлится до 27 сентября. 16 лучших команд по итогам первого этапа пробьются в финал, где разыграют путевки в следующий раунд престижного турнира.

Отметим, что позднее стартует еще один турнир PUBG Continental Series 5: Europe с призовым фондом 250 000 долларов.

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