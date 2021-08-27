Казахстанская команда Konina Power вошла в топ-10 мирового рейтинга по PUBG Mobile

Казахстанская команда Konina Power поднялась в мировом рейтинге по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile, передает корреспондент Vesti.kz.

Сейчас коллектив располагается на седьмой позиции. По сравнению с прошлым месяцем Konina Power совершила рывок на четыре строчки. В ее активе 686 очков. Наша команда отстает от лидера - китайского Team Weibo - на 189 пунктов.

Лучше казахстанцев из СНГ выступает лишь Natus Vincere - они на третьем месте. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

В составе Konina Power играют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Аскар DGR Ахметов, а также россиянин Булат KnowMe Шарифитдинов. В качестве "стендина" за команду играет россиянин Дмитро OldBoy Буй.

Отметим, что в сентябре состоится турнир PUBG Continental Series 5: Europe с призовым фондом 250 000 долларов.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!