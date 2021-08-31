По стопам Konina Power. Казахстанские команды преподнесли сенсацию на престижном СНГ-турнире по PUBG Mobile

Казахстанские команды PIONER и xGame успешно выступили на престижном турнире среди представителей СНГ по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile, передает корреспондент Vesti.kz.

В минувшие выходные состоялся турнир Club Open CIS - Fall Split 2021, в котором приняли участие 32 команды. Триумфально это состязание завершила команда PIONER, за которую играют киберспортсмены с никами ALUNA, STEEZY, PUNCHERR, FEARLESS, AINALAIYN, а также бывший игрок Konina Power Дарын FACHE Бейбитов. Казахстанский коллектив набрал 220 очков и занял первое место, а также путевку в PUBG Mobile Pro League - Season 2 2021: CIS Regular Season. Помимо этого, казахстанцы заработали 4 000 долларов.

Второе место досталось геймеру YinYan из Казахстана, выступающему за VVV CASH. Также в следующий этап соревнования прошли xGame, за который играют киберспортсмены с никами SATSURA, BRONZBERG, PSIX, TEAQ, PROPER. На их счету 1700 долларов. Следом за очередной казахстанской командой оказался еще один наш соотечественник Нурлыбек Nikola Асланбеков, играющий за Fazer Clan.

Между тем Konina Power, за которую играют казахстанцы Дамир Axzcer Омаров, Нурсултан Gonzo Нартбаев, Аскар DGR Ахметов, поднялась на седьмое место в мировом рейтинге. Уже в сентябре команда сыграет в турнире PUBG Continental Series 5: Europe с призовым фондом 250 000 долларов.

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