Команда казахстанца пробилась на главный турнир по PUBG Mobile за шесть миллионов долларов

Казахстанская команда Konina Power осталась за бортом решающих раундов серии Pro League по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile, передает корреспондент Vesti.kz.

К сожалению, команда, представленная казахстанцами Дамиром Axzcer Омаровым, Нурсултаном Gonzo Нартбаевым, Аскаром DGR Ахметовым, а также россиянином Булатом KnowMe Шарифитдиновым и украинцем Дмитро OldBoy Буем, не смогла попасть в число обладателей путевок на PUBG Mobile Global Championship.

Турнир, прошедший с 11 по 14 ноября, KP завершила на 15-м месте. Между тем Казахстан все же будет представлен на этом состязании. Киберспортсмен Арсений YinYang Школьник в составе организации MadBulls с третьей строчки пробился в следующий раунд. Также за его коллектив играют россияне Анатолий MONKY Иванов, Марк Aghori Шоров и кыргызстанец Нияз EFFECT Рысалиев.

Первая фаза главного турнира сезона по PUBG Mobile запланирована с 30 ноября по 23 декабря. Здесь будет разыграно 750 тысяч долларов и шесть путевок в гранд-финал, который состоится в январе, а на кону будет стоять шесть миллионов долларов.