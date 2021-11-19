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Команда казахстанца пробилась на главный турнир по PUBG Mobile за шесть миллионов долларов

Команда казахстанца пробилась на главный турнир по PUBG Mobile за шесть миллионов долларов
©Mad Bulls
Новости спорта Киберспорт PUBG

Казахстанская команда Konina Power осталась за бортом решающих раундов серии Pro League по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile, передает корреспондент Vesti.kz.

К сожалению, команда, представленная казахстанцами Дамиром Axzcer Омаровым, Нурсултаном Gonzo Нартбаевым, Аскаром DGR Ахметовым, а также россиянином Булатом KnowMe Шарифитдиновым и украинцем Дмитро OldBoy Буем, не смогла попасть в число обладателей путевок на PUBG Mobile Global Championship.

Турнир, прошедший с 11 по 14 ноября, KP завершила на 15-м месте. Между тем Казахстан все же будет представлен на этом состязании. Киберспортсмен Арсений YinYang Школьник в составе организации MadBulls с третьей строчки пробился в следующий раунд. Также за его коллектив играют россияне Анатолий MONKY Иванов, Марк Aghori Шоров и кыргызстанец Нияз EFFECT Рысалиев.

Первая фаза главного турнира сезона по PUBG Mobile запланирована с 30 ноября по 23 декабря. Здесь будет разыграно 750 тысяч долларов и шесть путевок в гранд-финал, который состоится в январе, а на кону будет стоять шесть миллионов долларов.

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Метки:
Konina Power Киберспорт

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