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Лига чемпионов
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"Кайрат" забил первый гол в новом сезоне Лиги чемпионов: как прошёл первый тайм

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"Кайрат" забил первый гол в новом сезоне Лиги чемпионов: как прошёл первый тайм ©Vesti.kz/Болат Айтмолда.

Алматинский "Кайрат" завершил первый тайм стартового матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески" без забитых мячей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" завершил первый тайм стартового матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески" без забитых мячей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Первый гол и обидная отмена

Встреча проходит на "Центральном" стадионе в Алматы. В середине первого тайма хозяева сумели поразить ворота соперника: португальский нападающий Жоржиньо отправил мяч в сетку после одной из атак алматинцев.

Однако радость трибун оказалась недолгой — после вмешательства судей гол был отменён из-за положения "вне игры".

Состав Фото: Vesti.kz/Болат Айтмолда.

Преимущество без голов

Несмотря на нулевой счёт, команда из Алматы владела инициативой на протяжении большей части первой половины встречи. По итогам первых 45 минут "Кайрат" контролировал мяч 68 процентов игрового времени.

При этом по количеству ударов команды сохранили равенство — 3:3, а в створ ворот соперники не попали ни разу.

Матч Фото: Vesti.kz/Болат Айтмолда.

Всё решится после перерыва

Таким образом, на перерыв команды ушли при счёте 0:0. Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, а ответная встреча состоится 16 июля в Черногории.

Ссылка на прямую трансляцию второго тайма доступна здесь.

С составами команд можно ознакомиться тут.

Матч Фото: Vesti.kz/Болат Айтмолда.

Ранее тренер "Сутьески" указал на главное преимущество "Кайрата" перед матчем ЛЧ.

Добавим также, что ИИ назвал точный счёт первого матча "Кайрата" в Лиге чемпионов.

Явное преимущество: чего ждать от матча "Кайрат" - "Сутьеска" в Лиге чемпионов?

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Лига чемпионов 2026/27   •   Казахстан, Алматы   •   Отборочный раунд 1, мужчины
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Кайрат
Кайрат
(Алматы)
2:1
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Сутьеска
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