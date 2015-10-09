Уразбахтин остался недоволен игрой "Кайрата" в Лиге чемпионов и анонсировал трансфер

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин высказался после матча квалификации Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески" (2:1), передаёт корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" выиграл первый матч в новом розыгрыше Лиги чемпионов

Голами в составе алматинского клуба отметились Лукас Африко и Марк Гуаль, в обоих случаях ассистентом выступил Исмаил Бекболат.

"На данном этапе главное, что мы выиграли. Мы думали, что по-другому будет складываться игра. Мы были немного зажатые, груз ответственности давил, это психологический момент. Может сейчас на нас по-другому настраиваются. Мы должны выглядеть более солидно, меня не устраивало, что мы показывали в первом тайме. Но после матча мы поздравили ребят, не стали драматизировать, все решится в ответной встрече.

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Будет ли Бекболат играть больше в следующих матчах? Исма хорошо выглядит, он молодец, правильные выводы делает. Отлично тренируется, все зависит от него. Но сейчас я не могу точно сказать, будет ли он играть в основе в следующем матче. Но очевидно, что на выезде будет другая игра, нам надо будет думать по составу.

Кто заменит Глейзера? Там еще не сто процентов, ему надо пройти медобследование в новом клубе. Но если подпишет контракт, то мы, в любом случае, сделаем трансфер. Постараемся быстро отреагировать и найти ему замену, кандидаты есть", - заявил Рафаэль Радикович.