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Лига чемпионов
Вчера 23:10
 

Уразбахтин остался недоволен игрой "Кайрата" в Лиге чемпионов и анонсировал трансфер

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Уразбахтин остался недоволен игрой "Кайрата" в Лиге чемпионов и анонсировал трансфер ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин высказался после матча квалификации Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески" (2:1), передаёт корреспондент Vesti.kz

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Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин высказался после матча квалификации Лиги чемпионов против черногорской "Сутьески" (2:1), передаёт корреспондент Vesti.kz

"Кайрат" выиграл первый матч в новом розыгрыше Лиги чемпионов

Голами в составе алматинского клуба отметились Лукас Африко и Марк Гуаль, в обоих случаях ассистентом выступил Исмаил Бекболат. 

"На данном этапе главное, что мы выиграли. Мы думали, что по-другому будет складываться игра. Мы были немного зажатые, груз ответственности давил, это психологический момент. Может сейчас на нас по-другому настраиваются. Мы должны выглядеть более солидно, меня не устраивало, что мы показывали в первом тайме. Но после матча мы поздравили ребят, не стали драматизировать, все решится в ответной встрече. 

Степень травмы Мартыновича? Точно не могу сказать, спазм сказали, после обследования узнаем. 

Будет ли Бекболат играть больше в следующих матчах? Исма хорошо выглядит, он молодец, правильные выводы делает. Отлично тренируется, все зависит от него. Но сейчас я не могу точно сказать, будет ли он играть в основе в следующем матче. Но очевидно, что на выезде будет другая игра, нам надо будет думать по составу. 

Кто заменит Глейзера? Там еще не сто процентов, ему надо пройти медобследование в новом клубе. Но если подпишет контракт, то мы, в любом случае, сделаем трансфер. Постараемся быстро отреагировать и найти ему замену, кандидаты есть", - заявил Рафаэль Радикович. 

Победитель двухматчевого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ответный матч между "Сутьеской" и "Кайратом" состоится 16 июля в Черногории.

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

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