Уже завтра, в ночь с 18 на 19 сентября, состоится дебютный матч "Кайрата" в главном турнире Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz, в преддверии матча против "Спортинга", рассказывает о том, кто из футболистов казахстанского клуба уже пересекался с лиссабонцами.

Стартовый свисток на стадионе "Жозе Алваладе", вмещающем более 50 тысяч зрителей, прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени.

Рикардиньо уже играл на этом стадионе

24-летний бразильский нападающий "Кайрата" Рикардиньо несколько лет назад играл на этой арене в матче чемпионата Португалии. Это было в сентябре 2021-го, когда он выступал в составе "Маритиму" и гостил у "Спортинга".

Рикардиньо вышел в старте и был заменён на 69-й минуте. Пока он был на поле - на табло были нули. Однако в самой концовке, когда будущего игрока алматинского клуба уже не было на поле, "Спортинг" забил победный гол (1:0).

В стартовом составе "Спортинга" в тот вечер играл Нуну Сантуш, который и сейчас выступает за лиссабонцев. Правда, предстоящую встречу с "Кайратом" он пропустит из-за повреждения. В запасе было ещё несколько футболистов, которые и по сей день играют за "Спортинг".





Мата был капитаном против "Спортинга" и знаком с их вратарём

Что касается 28-летнего Луиша Маты, то он португалец, и для него это будет особенный матч. Он уже подчеркнул, что может дебютировать в основе Лиги чемпионов на своей родине. Как воспитанник "Порту", понятно, что он хорошо знаком со "Спортингом".

Правда, играл против "Спортинга" он только на уровне молодёжных команд. В апреле 2018 года он вывел товарищей по команде на поле с капитанской повязкой. Но в итоге это не помогло: драконы проиграли со счётом 0:2, а Мата был заменён на 80-й минуте.

Также стоит отметить, что Мата имеет богатый опыт выступлений за юношеские и молодёжную сборную Португалии. В команде U-21 он играл вместе с основным вратарём лиссабонцев Руем Коштой. Кстати, его участие в завтрашнем матче всё ещё под вопросом.

Мало кто знает, что в молодёжной сборной Луиш играл и с будущими звёздами: Бруну Фернандешем, Рубеном Невешем и ныне покойным Диогу Жотой.





Ещё два игрока выступали в Португалии

Футболисты линии атаки португалец Жоржиньо и бразилец Эдмилсон тоже играли за португальские клубы. Но матчей против "Спортинга", даже на уровне дублирующих составов, у них не было.

Тем не менее им наверняка будет интересно сыграть исторический матч на хорошо знакомой земле. Для Жоржиньо она вовсе родная, плюс он очень хотел, чтобы "Спортинг" выпал в соперники "Кайрату". Так и получилось.



Отметим, что только три игрока "Кайрата" в прошлом выходили на поле в матчах основного этапа Лиги чемпионов - Егор Сорокин, Александр Мартынович и Офри Арад. А Мата был в роли запасного на игре 1/8 финала. Подробнее читайте здесь.

Добавим, что на стадионе "Жозе Алваладе" в 2018 году играла "Астана". Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы завершился со счётом 3:3. Однако "Астана" вылетела из турнира по сумме двух встреч, так как дома проиграла - 1:3 (4:6).

