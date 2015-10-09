Катастрофа "Реала": игру с "Кайратом" пропустят капитан и два защитника, под вопросом топ-новичок

До матча между "Кайратом" и мадридским "Реалом" на общем этапе Лиги чемпионов осталось меньше двух недель. И количество игроков, доступных на эту игру, у Хаби Алонсо всё меньше и меньше. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках "Реала", которые с большой долей вероятности не поедут в Алматы.

Для начала отметим, что накануне "Реал" стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов, на своём поле обыграв "Марсель" (2:1). Дубль с пенальти оформил Килиан Мбаппе, причём победный гол был забит уже после удаления в составе сливочных.

На скамейке запасных впервые с начала сезона оказались восстановившиеся от травм полузащитники Эдуардо Камавинга и Джуд Беллингем. Так что они должны быть готовы к длительному путешествию в Казахстан. Вскоре к ним присоединится и Эндрик. 19-летний бразильский нападающий ещё ни разу не был в заявке команды в этом сезоне, но он уже тренируется в общей группе и всё ближе к возвращению на поле.

Рюдигер точно не сыграет с "Кайратом"

Конец прошлого сезона немецкий защитник Антонио Рюдигер пропускал - свою роль сыграли и длительная дисквалификация в Ла Лиге, а затем и травма. Но по ходу клубного чемпионата мира в США футболист вернулся в строй.

Однако на старте сезона Рюдигер вновь получил травму. Сыграв один матч за "Реал", он отправился в расположение сборной Германии. Во второй сентябрьской игре он получил травму мышцы левой ноги. Ожидается, что 32-летний игрок вернётся в строй не раньше декабря.

Теперь "Реал" лишился и своего капитана

Если кто-то ожидал увидеть в алматинском матче 33-летнего капитана "Реала" Дани Карвахаля, то предупредим: этого уже не случится. Дело в том, что латераль был удалён во вчерашней игре с "Марселем".

На 72-й минуте Карвахаль не справился с эмоциями и боднул головой голкипера французской команды Херонимо Рульи. Судья просмотрел повтор VAR и показал футболисту прямую красную карточку. Теперь он будет вынужден пропустить игру с "Кайратом".

Второй приезд Менди в Казахстан пока не состоится

30-летний защитник Ферлан Менди за последний год пропустил большое количество матчей из-за травм. Из-за них он потерял место в составе, плюс теперь в команде есть перспективный новичок Альваро Каррерас.

Последнюю игру француз провёл почти пять месяцев назад, когда вышел в старте в финальном матче Кубка Испании, но был заменён из-за повреждения уже на 11-й минуте.

Менди уже приезжал в Казахстан четыре года назад, в составе сборной Франции. Его второй визит в нашу страну теперь откладывается, и не факт, что ещё когда-нибудь состоится.

Разгром, фиаско Мбаппе и не только: как пять игроков "Реала" приезжали в Казахстан

Звёздный новичок тоже под вопросом. Это плюс Сатпаеву?

Вы уже знаете, что правый фланг "Реала" будет ослаблен из-за отсутствия Карвахаля. Однако основной выбор Алонсо на этой позиции - звёздный новичок из Англии Трент Александер-Арнольд.

Вчера 26-летний футболист вышел на поле в основе, но уже на пятой минуте был заменён из-за мышечной травмы. Похожие проблемы у Трента были два месяца назад, когда он получил повреждение на клубном чемпионате мира и в итоге пропустил полуфинальную игру с ПСЖ (0:4).

Алонсо, разговаривая с журналистами, дал понять, что, возможно, ему придётся "искать варианты" из-за отсутствия Трента. Пока никто не знает, насколько серьёзна степень этого повреждения, поэтому его приезд в Алматы находится под вопросом.

Получается, "Реал" может остаться без чистых правых защитников на матч с "Кайратом". Станет ли это серьёзной проблемой? Конечно, лучше, чтобы каждый играл на своей позиции, однако в стане мадридцев есть несколько универсалов, способных подменить Дани и Трента.

В прошлом сезоне ряд матчей справа в обороне отыграл один из лидеров раздевалки Федерико Вальверде, причём получалось у него довольно неплохо. Также справа могут сыграть номинальные центральные защитники Эдер Милитао и Рауль Асенсио, но они в последние годы играли на этой позиции не так часто.

Тем не менее в матче с "Кайратом" тренерский штаб может произвести ротацию, так как за 10 дней команду ждут четыре игры: "Эспаньол" дома (20 сентября), "Леванте" в гостях (24 сентября), "Атлетико" в гостях (27 сентября) и "Кайрат" в гостях (30 сентября). Тем более в Алматы команду ждёт непривычно длинный перелёт.

Поэтому я бы не исключил вероятности, что такому игроку, как Вальверде, могут предоставить отдых в Алматы, и он останется на скамейке запасных. В таком случае справа может сыграть Милитао либо Асенсио, и здесь шансов куда больше именно у 22-летнего Рауля, так как Эдер и так выходит в старте в центре обороны, а Рауль вчера закрыл позицию Карвахаля после удаления.

Так или иначе, но атакующим игрокам "Кайрата" будет немного проще, если на поле в составе "Реала" не будет профильного игрока на правом фланге обороны. Тем более слева в атаке Рафаэль Уразбахтин часто использует главную звёздочку алматинцев Дастана Сатпаева.

Выходит, что у "Реала" есть свои минусы, связанные с повреждениями и дисквалификацией капитана. С другой стороны, Алонсо близок к тому, чтобы вернуть на поле восстановившихся Камавинга, Беллингема и Эндрика. При таком плотном календаре они точно не помешают.

Напомним, что матч "Кайрат" - "Реал" состоится во вторник, 30 сентября, в Алматы. Старт продаж билетов запланирован на 23 сентября.

А вот завтра, 18 сентября, "Кайрат" проведёт первый матч на общем этапе Лиги чемпионов. Команда на выезде сыграет против лиссабонского "Спортинга".

Ориентир для "Кайрата"? Суперсенсация "Карабаха" шокировала весь мир и прервала гигантскую серию

Фото: ФК "Реал Мадрид", FB/Germany National Team, ФК "Кайрат", Арман Джаксыгулов©️